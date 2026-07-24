Nutri transforma el verano con el lanzamiento del sabor especial Banana, inspirado en Minions

CIUDAD DE MÉXICO.- Este verano, Nutri® llega con una propuesta llena de sabor, nutrición, diversión y momentos para compartir en familia con el lanzamiento de Nutri® Banana, una edición especial inspirada en el snack favorito de los Minions y creada para acompañar a los hogares mexicanos durante una de las temporadas más esperadas del año. Como una marca que forma parte de la alimentación diaria de millones de familias, Nutri® continúa innovando para ofrecer experiencias relevantes que complementen su propuesta de nutrición. Por ello, se une al universo de Minions & Monstruos, la nueva película de una de las franquicias más queridas a nivel mundial, para presentar una edición especial que promete convertirse en uno de los lanzamientos más divertidos del verano. La gran protagonista de esta colaboración es Nutri® Banana, una edición limitada que incorpora el sabor inspirado en la fruta favorita de los Minions. Con este lanzamiento, la marca busca sorprender a consumidores de todas las edades y convertir cada momento de consumo en una experiencia diferente, divertida y llena de personalidad.

Además del nuevo sabor, la edición especial incluye 10 diseños coleccionables con 18 personajes inspirados en el universo de Minions, invitando a niños, jóvenes y adultos a descubrir sus empaques favoritos, intercambiarlos y completar la colección durante las vacaciones. "Con el lanzamiento de Nutri Banana queremos llevar al verano una propuesta que combina lo mejor de dos mundos: la nutrición que las familias conocen y confían en Nutri, con la diversión y energía que representan los Minions. Buscamos crear experiencias que hagan sonreír a nuestros consumidores y que se convertirán en cada momento de consumo en una oportunidad para compartir y disfrutar juntos" , comentó Esther Rivera, Gerente Corporativa de Marketing para Nutri®. Como parte de esta alianza, Nutri® llevará la experiencia Minions más allá de los anaqueles mediante activaciones especiales en puntos de venta participantes en todo el país. Además, la marca también formó parte de la Minions Run como patrocinador oficial, acercando la diversión de esta colaboración a millas de familias. Nutri® estuvo presente a través de los kits de participación, activaciones especiales y la presencia de Pili, la querida vaquita de la marca, quien acompañó a corredores y asistentes durante el evento.

Con el lanzamiento de Nutri® Banana, la marca reafirma su compromiso de seguir innovando para responder a los gustos y momentos de consumo de las familias mexicanas, llevando al verano una propuesta que combina sabor, nutrición y entretenimiento. Los empaques especiales y la edición limitada Nutri® Banana ya se encuentran disponibles en puntos de venta de todo el país, invitando a las familias a disfrutar, coleccionar y compartir la temporada más divertida del año junto a sus personajes favoritos. Porque este verano, la diversión tiene sabor a plátano.