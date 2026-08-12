¿Para qué sirve colocar una bolsa de plástico en la escoba?

Aunado a ello, un sencillo truco ha capturado la atención en plataformas como TikTok , donde se muestran los beneficios que hay al colocar una bolsa de plástico en la escoba, sobre todo en los hogares donde hay mascotas y sufren de la constante entrada de polvo.

Decenas de creadores de contenido se han dado a la tarea de encontrar distintas formas de optimizar el tiempo que se invierte en la limpieza del hogar, pues entre el trabajo, el cuidado de los hijos y mascotas (además de otras ocupaciones), las labores domésticas suelen absorber gran parte del tiempo libre de las personas.

Limpiar el piso puede convertirse en una tarea complicada cuando se trata de recoger pelos de mascotas, cabellos largos y pequeñas partículas de polvo.

De acuerdo con blogs especializados en temas del hogar, al amarrar una bolsa de plástico en la escoba se genera electricidad estática, lo que convierte al plástico en un imán temporal que atrae con mayor facilidad el polvo fino, cabellos y las pelusas sin levantar nubes de suciedad en el aire al momento de barrer.

Este método, además de económico, es rápido y ayuda a recoger con facilidad ciertos residuos que normalmente se adhieren a las cerdas como los cabellos largos que suelen enredarse en las cerdas de la escoba.

Cabe señalar que la fricción se genera en el piso no es compatible con algunos acabados de concreto, por lo que se recomienda su uso en pisos interiores con acabado laminado, cerámico, porcelanato o duela de madera.