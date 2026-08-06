¿Tu perro te extraña cuando sales? Este es el tiempo máximo que puede quedarse solo, según veterinarios

Los perros son animales sociales que crean fuertes vínculos con sus dueños, por lo que permanecer solos durante largos periodos puede generar estrés, ansiedad e incluso afectar su salud.

De acuerdo con especialistas en comportamiento y salud veterinaria, el tiempo que un perro puede quedarse solo depende principalmente de su edad, ya que sus necesidades cambian conforme crece y desarrolla mayor independencia.

Aunque cada mascota tiene un temperamento diferente, existen recomendaciones generales que ayudan a proteger su bienestar y evitar problemas derivados de la soledad.

El tiempo recomendado según la edad

Los expertos señalan que los cachorros requieren una atención constante durante sus primeros meses de vida. Además de necesitar alimentación frecuente y entrenamiento, este periodo es fundamental para fortalecer el vínculo con su familia.

Las recomendaciones generales son las siguientes:

1. Cachorros menores de tres meses: requieren supervisión constante y la presencia de sus cuidadores durante esta etapa de adaptación.

2. Perros mayores de tres meses: pueden permanecer solos hasta cuatro horas, siempre que tengan acceso a agua, un espacio seguro y un ambiente adecuado.

3. Perros mayores de seis meses y adultos: pueden quedarse solos hasta ocho horas en condiciones normales, aunque esto no significa que sea recomendable hacerlo todos los días.