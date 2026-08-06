¿Tu perro te extraña cuando sales? Este es el tiempo máximo que puede quedarse solo, según veterinarios

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    ¿Tu perro te extraña cuando sales? Este es el tiempo máximo que puede quedarse solo, según veterinarios
    Expertos en salud veterinaria explican cuánto tiempo puede permanecer sin compañía de acuerdo con su edad. FOTO: GONIERNO DE LA CDMX

Dejar a un perro solo durante varias horas puede afectar su bienestar físico y emocional.

Los perros son animales sociales que crean fuertes vínculos con sus dueños, por lo que permanecer solos durante largos periodos puede generar estrés, ansiedad e incluso afectar su salud.

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De acuerdo con especialistas en comportamiento y salud veterinaria, el tiempo que un perro puede quedarse solo depende principalmente de su edad, ya que sus necesidades cambian conforme crece y desarrolla mayor independencia.

Aunque cada mascota tiene un temperamento diferente, existen recomendaciones generales que ayudan a proteger su bienestar y evitar problemas derivados de la soledad.

El tiempo recomendado según la edad

Los expertos señalan que los cachorros requieren una atención constante durante sus primeros meses de vida. Además de necesitar alimentación frecuente y entrenamiento, este periodo es fundamental para fortalecer el vínculo con su familia.

Las recomendaciones generales son las siguientes:

1. Cachorros menores de tres meses: requieren supervisión constante y la presencia de sus cuidadores durante esta etapa de adaptación.

2. Perros mayores de tres meses: pueden permanecer solos hasta cuatro horas, siempre que tengan acceso a agua, un espacio seguro y un ambiente adecuado.

3. Perros mayores de seis meses y adultos: pueden quedarse solos hasta ocho horas en condiciones normales, aunque esto no significa que sea recomendable hacerlo todos los días.

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Los perros son animales sociales que crean fuertes vínculos con sus dueños. FOTO: CUARTOSCURO

¿Qué pasa si un perro pasa demasiado tiempo solo?

Cuando un perro permanece aislado durante más tiempo del recomendado, puede desarrollar ansiedad por separación, un problema relativamente común que afecta su comportamiento.

Entre las señales más frecuentes se encuentran los ladridos excesivos, destrucción de muebles u objetos, mordedura de plantas, intentos de escapar, inquietud constante e incluso cambios en sus hábitos de alimentación.

En algunos casos también pueden presentarse síntomas físicos derivados del estrés, por lo que los veterinarios aconsejan prestar atención a cualquier cambio en la conducta del animal.

Cómo ayudar a tu perro cuando debes salir

Si por trabajo o compromisos personales debes dejar a tu mascota sola, existen algunas medidas que pueden hacer más llevadera la espera.

Antes de salir, procura que haya realizado actividad física mediante un paseo o sesión de juego. También es recomendable dejar agua limpia disponible, juguetes interactivos y un espacio cómodo donde pueda descansar.

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Mantener horarios estables para las salidas y los regresos también ayuda a reducir la ansiedad, ya que el perro aprende a anticipar la rutina.

Si notas que tu mascota presenta conductas destructivas o signos de estrés cada vez que se queda sola, lo más recomendable es consultar con un médico veterinario o un especialista en comportamiento animal para recibir orientación y mejorar su bienestar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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