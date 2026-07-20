¿Para qué sirven los bigotes de los gatos? Descubre por qué nunca debes cortarlos

Especialistas señalan que conocer cómo funcionan y brindarles los cuidados adecuados es fundamental para proteger la salud de cualquier felino.

Los bigotes de los gatos son mucho más que un rasgo característico de su apariencia. Estas estructuras, conocidas como vibrisas, cumplen funciones esenciales para su orientación, equilibrio y comunicación, por lo que cortarlas o jalarlas puede afectar seriamente su bienestar.

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLEN LOS BIGOTES DE LOS GATOS?

Las vibrisas son un órgano sensorial altamente desarrollado. De acuerdo con Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield, citado por la Revista UNAM Global, los bigotes de los gatos desempeñan tres funciones principales.

1. Ayudan a orientarse y detectar obstáculos

Aunque los gatos poseen una excelente visión nocturna, tienen dificultades para enfocar objetos muy cercanos. En esos casos, los bigotes actúan como una especie de antena que les permite calcular distancias y evitar golpes contra objetos.

Esta capacidad es especialmente útil a menos de 30 centímetros de distancia. Además, según el blog veterinario de Purina, las vibrisas también les permiten percibir la textura de las superficies que rozan.

2. Les indican si pueden pasar por espacios estrechos

Los bigotes suelen medir entre 8 y 12 centímetros y, por lo general, alcanzan el ancho de los hombros del gato. Gracias a ello, cuando introducen primero la cabeza en un hueco o una abertura pueden calcular si el resto del cuerpo cabrá sin dificultad.

Sin embargo, esta referencia deja de ser precisa si el felino tiene sobrepeso, ya que su cuerpo puede ser más ancho que la medida que marcan sus vibrisas.

3. Reflejan su estado de ánimo

Los bigotes también ayudan a interpretar cómo se siente un gato. Cuando permanecen relajados a los lados del rostro, indican tranquilidad.

Si aparecen caídos mientras el animal permanece acurrucado, podrían ser una señal de dolor. En cambio, cuando están tensos y dirigidos hacia atrás, cerca de los cachetes, pueden reflejar ansiedad, irritación o molestia.

¿CÓMO CUIDAR CORRECTAMENTE LOS BIGOTES DE TU GATO?

Mantener una alimentación equilibrada es uno de los factores más importantes para conservar en buen estado la piel, el pelaje y las vibrisas. También es recomendable ofrecer agua fresca en distintos puntos de la casa para favorecer una hidratación adecuada.

Otro aspecto importante es utilizar platos y recipientes de agua con bordes amplios. De esta manera, los bigotes no rozan constantemente las orillas, evitando la llamada fatiga de las vibrisas, una condición que sobreestimula sus terminaciones nerviosas y puede provocar estrés, incomodidad o incluso rechazo hacia la comida.

NO CORTES NI JALES

Los especialistas advierten que jamás deben cortarse los bigotes de un gato. Aunque es normal que algunos se caigan durante su ciclo natural de renovación, retirarlos de forma intencional afecta sus capacidades sensoriales.

Reyes Delgado compara esta acción con cortar las yemas de los dedos de una persona, ya que el gato puede perder parte de su orientación, dificultar sus movimientos e incrementar el riesgo de sufrir lesiones.

¿UN BIGOTE DA BUENA SUERTE?

Además de su importancia biológica, los bigotes de los gatos también forman parte de diversas creencias populares.