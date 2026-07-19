El Mundial y tu hígado: lo que la ciencia acaba de confirmar

Una revisión publicada en JAMA en julio de 2026 lanza una advertencia que va más allá del fútbol —y que en México nadie debería ignorar—.

El ambiente del Mundial tiene un sabor inconfundible: la emoción, la tensión de cada partido y, casi siempre, una cerveza en la mano. Es parte de la cultura. Nadie lo juzga. Pero mientras millones de mexicanos celebraban o ahogaban penas durante estas semanas, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo publicó una revisión que obliga a detenerse un momento.

La conclusión es directa: la enfermedad hepática relacionada con el alcohol es la principal causa de muerte asociada al hígado y la indicación más frecuente de trasplante hepático en Europa y Estados Unidos. Y los números van en aumento.

¿CUÁNTO ES DEMASIADO?

Esta es la pregunta que más incomoda, porque la respuesta es más baja de lo que la mayoría espera.

La enfermedad puede desarrollarse con un consumo diario sostenido de más de 20 gramos de alcohol en mujeres —equivalente a 1.4 bebidas estándar— y más de 30 gramos en hombres, equivalente a 2.1 bebidas estándar. Una bebida estándar contiene 14 gramos de etanol, lo que equivale a aproximadamente 355 ml de cerveza.

Haz el cálculo: tres cervezas en un partido. Para muchos, eso es una noche tranquila.

EL PROBLEMA INVISIBLE

Lo que hace especialmente peligrosa a esta enfermedad no es su gravedad: es su silencio.

La mayoría de los pacientes, el 90%, no presenta síntomas o tiene molestias inespecíficas como fatiga. El hígado trabaja sin quejarse hasta que el daño ya está avanzado. Para entonces, revertirlo es mucho más difícil.

El proceso ocurre en etapas. Primero aparece la acumulación de grasa —conocida como esteatosis—, que en etapas iniciales puede ser reversible. Si el consumo continúa, esa grasa se inflama, generando lo que se llama esteatohepatitis. Y si el daño persiste, se forman cicatrices en el tejido hepático: la fibrosis, que puede avanzar hasta cirrosis o cáncer de hígado.

El alcohol daña el hígado por tres vías simultáneas: toxicidad directa a través de sus metabolitos, acumulación de grasa que altera el funcionamiento celular y alteración de la microbiota intestinal que activa una respuesta inflamatoria crónica.

NO TODOS CORREMOS EL MISMO RIESGO

El estudio también identifica quiénes son más vulnerables, y el perfil describe a una parte importante de la población mexicana.

Los factores que aceleran la progresión de la enfermedad incluyen el sexo femenino, la edad avanzada, la obesidad, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico y el tabaquismo. En otras palabras, si ya existe alguna de estas condiciones, el alcohol golpea con más fuerza y más rápido.

Más del 95% de los pacientes con enfermedad hepática alcohólica tienen al menos un factor de riesgo cardiometabólico. No son casos aislados ni extremos. Son personas que combinan hábitos cotidianos con una predisposición que nadie les diagnosticó a tiempo.

LA BUENA NOTICIA QUE SÍ EXISTE

En medio de datos que preocupan, el estudio ofrece algo concreto: el daño hepático, especialmente en etapas tempranas, puede revertirse.

En pacientes con esteatosis sin fibrosis significativa, la lesión hepática es reversible en pocas semanas tras dejar el alcohol, pudiendo alcanzar una resolución completa.

Y para quienes ya tienen daño más avanzado, los números también hablan claro. En un estudio prospectivo de 320 pacientes con cirrosis alcohólica, la abstinencia sostenida durante un seguimiento medio de 36 meses se asoció con una reducción significativa del riesgo de muerte por causas hepáticas y de mortalidad total.

El hígado tiene una capacidad de regeneración notable. Pero necesita condiciones para ejercerla.

LO QUE SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA

La revisión publicada en JAMA no está dirigida al bebedor ocasional que toma una copa en una cena. Está dirigida a quienes, sin considerarse “alcohólicos”, consumen alcohol de forma regular y sostenida —un patrón que en eventos como el Mundial se normaliza y se intensifica sin que nadie lo registre como riesgo—.

Una dieta saludable, la actividad física regular y el consumo de café se asocian con menor mortalidad relacionada con el alcohol y el hígado. No son soluciones mágicas, pero son variables que sí están al alcance de las decisiones cotidianas.

El fútbol terminará. Las semanas de festejo también. Lo que queda es el cuerpo con el que se vivió todo eso —y la pregunta de si vale la pena prestarle atención antes de que sea él quien exija ser escuchado—.