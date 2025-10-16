Paso a paso para comprar una casa en remate Infonavit y pagar menos por tu vivienda

Estas propiedades son hogares que tuvieron algún tipo de irregularidad y fueron recuperados por el Infonavit, por lo que ahora se ponen a la venta con descuentos atractivos , siempre bajo canales legales y verificados.

Comprar una casa en remate con Infonavit es una oportunidad ideal para quienes buscan adquirir vivienda a un precio accesible, pero sin arriesgar su dinero en fraudes o intermediarios. Sin embargo , es importante entender que el Infonavit no realiza remates judiciales, como lo hacen los bancos. En su lugar, el instituto ofrece viviendas recuperadas o rehabilitadas mediante inmobiliarias autorizadas y programas oficiales.

¿Cómo funcionan las casas en remate del Infonavit?

El proceso inicia al consultar la disponibilidad de viviendas recuperadas en los Centros de Servicio Infonavit (CESI) o en portales acreditados por el propio instituto. Es importante no confiar en publicaciones de redes sociales o páginas no oficiales, ya que podrían tratarse de fraudes.

Si la vivienda cumple con los requisitos legales y técnicos del Infonavit, es posible adquirirla utilizando tu crédito hipotecario vigente. De esta forma, puedes comprar una casa a menor precio y con financiamiento directo del instituto.

Guía rápida paso a paso para comprar una casa en remate con Infonavit

1. Verifica tu crédito disponible.

2. Ingresa a tu cuenta en Mi Cuenta Infonavit y consulta el monto de crédito que puedes usar.

3. Busca viviendas recuperadas o rehabilitadas.

4. Acude a los CESI o revisa los sitios oficiales donde se publican las casas disponibles.

5. Revisa el estado legal del inmueble.

6. Asegúrate de que la vivienda esté libre de adeudos o conflictos legales antes de iniciar el trámite.

7. Solicita la precalificación y el avalúo.

8. El Infonavit evaluará si el inmueble cumple con las condiciones necesarias para otorgarte el crédito.

9. Formaliza la compra ante notario.

10. Una vez aprobado, se firma la escrituración y registro del inmueble para asegurar la propiedad a tu nombre.

Consejo final

Aunque las llamadas “casas en remate Infonavit” ofrecen precios muy atractivos, la mayoría son viviendas recuperadas y no remates judiciales. Por eso, lo más recomendable es tramitar todo directamente con el Infonavit o con inmobiliarias autorizadas, evitando gestores o intermediarios externos.