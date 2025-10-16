Paso a paso para comprar una casa en remate Infonavit y pagar menos por tu vivienda

Vida
/ 16 octubre 2025
    Paso a paso para comprar una casa en remate Infonavit y pagar menos por tu vivienda
    Guía rápida paso a paso para comprar una casa en remate con Infonavit. Foto: Especial

Así podrás comprar una casa económica, segura y completamente legal en 2025.

Comprar una casa en remate con Infonavit es una oportunidad ideal para quienes buscan adquirir vivienda a un precio accesible, pero sin arriesgar su dinero en fraudes o intermediarios. Sin embargo, es importante entender que el Infonavit no realiza remates judiciales, como lo hacen los bancos. En su lugar, el instituto ofrece viviendas recuperadas o rehabilitadas mediante inmobiliarias autorizadas y programas oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Infonavit: casas recuperadas en remate con descuentos del 30%; revisa zonas y cómo aplicar

Estas propiedades son hogares que tuvieron algún tipo de irregularidad y fueron recuperados por el Infonavit, por lo que ahora se ponen a la venta con descuentos atractivos, siempre bajo canales legales y verificados.

$!Comprar una casa en remate con Infonavit es una oportunidad ideal para quienes buscan adquirir vivienda a un precio accesible.
Comprar una casa en remate con Infonavit es una oportunidad ideal para quienes buscan adquirir vivienda a un precio accesible. Foto: Especial

¿Cómo funcionan las casas en remate del Infonavit?

El proceso inicia al consultar la disponibilidad de viviendas recuperadas en los Centros de Servicio Infonavit (CESI) o en portales acreditados por el propio instituto. Es importante no confiar en publicaciones de redes sociales o páginas no oficiales, ya que podrían tratarse de fraudes.

Si la vivienda cumple con los requisitos legales y técnicos del Infonavit, es posible adquirirla utilizando tu crédito hipotecario vigente. De esta forma, puedes comprar una casa a menor precio y con financiamiento directo del instituto.

Guía rápida paso a paso para comprar una casa en remate con Infonavit

1. Verifica tu crédito disponible.

2. Ingresa a tu cuenta en Mi Cuenta Infonavit y consulta el monto de crédito que puedes usar.

3. Busca viviendas recuperadas o rehabilitadas.

4. Acude a los CESI o revisa los sitios oficiales donde se publican las casas disponibles.

5. Revisa el estado legal del inmueble.

6. Asegúrate de que la vivienda esté libre de adeudos o conflictos legales antes de iniciar el trámite.

7. Solicita la precalificación y el avalúo.

8. El Infonavit evaluará si el inmueble cumple con las condiciones necesarias para otorgarte el crédito.

9. Formaliza la compra ante notario.

10. Una vez aprobado, se firma la escrituración y registro del inmueble para asegurar la propiedad a tu nombre.

Consejo final

Aunque las llamadas “casas en remate Infonavit” ofrecen precios muy atractivos, la mayoría son viviendas recuperadas y no remates judiciales. Por eso, lo más recomendable es tramitar todo directamente con el Infonavit o con inmobiliarias autorizadas, evitando gestores o intermediarios externos.

Temas


Consejos
viviendas

Localizaciones


México

Organizaciones


Infonavit

true

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38