Pensión del Bienestar: ¿habrá pago el 17 de diciembre? Esto es lo que debes saber

Si eres beneficiario de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad o Madres Trabajadoras, es importante que tomes nota. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, el pago será suspendido temporalmente el 17 de diciembre de 2025, pero no te preocupes: los depósitos continuarán a partir del martes 18 de diciembre.

Esta pausa en la dispersión de recursos se debe al día de descanso obligatorio por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, establecido por la Ley Federal del Trabajo.Durante ese día, el Banco del Bienestar no realiza depósitos, por lo que el pago se reanudará al siguiente día hábil.

Calendario de pagos de diciembre 2025

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar se realiza de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

De esta manera, los pagos programados hasta el jueves 27 de diciembre cubrirán el último bimestre noviembre–diciembre de 2025, antes del cierre de año.

Fechas de pago restantes:

Martes 18: apellidos con la letra M

Miércoles 19: apellidos con N, Ñ y O

Jueves 20: apellidos con P y Q

Viernes 21: apellidos con R

Lunes 24: apellidos con S

Martes 25: apellidos con T, U y V

Jueves 27: apellidos con W, X, Y y Z

Recuerda que no hay depósitos en fines de semana ni días festivos, únicamente en días hábiles.

¿Cuándo será el siguiente pago en 2026?

Tras concluir los pagos de diciembre, la Secretaría del Bienestar anunciará el nuevo calendario de depósitos 2026.

Se prevé que el primer pago del año, correspondiente al bimestre enero-febrero, se realice durante los primeros días de enero, siguiendo nuevamente un esquema alfabético.

Por ello, es recomendable mantenerte atento a los canales oficiales para conocer las fechas exactas y evitar fraudes o confusiones relacionadas con el pago.

En resumen:

El 17 de diciembre no habrá pago de la Pensión del Bienestar, pero los depósitos se reanudarán el martes 18 y continuarán hasta el 27 de diciembre de 2025.