$!Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo cae el depósito de mayo 2026?

Los pensionados deberán ajustar su planeación financiera en mayo de 2026, ya que el depósito del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se realizará en la fecha habitual. A esto se suma la dispersión correspondiente a quienes pertenecen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos calendarios suelen diferir, por lo que es importante conocer ambas fechas.

FECHAS DE DEPÓSITO PARA LA PENSIÓN IMSS E ISSSTE DE MAYO 2026 El IMSS confirmó que el pago se realizará el lunes 4 de mayo de 2026, en lugar del día 1. Este cambio se debe a que el 1 de mayo, Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio en México, por lo que las instituciones bancarias no operan. Por su parte, el ISSSTE confirmó en el calendario de depósitos oficial que el pago correspondiente a mayo, se realizará el día 29 de abril. CALENDARIO COMPLETO DE PAGOS DE LA PENSIÓN IMSS El calendario oficial del IMSS para lo que resta del año 2026, es de la siguiente manera: * Junio: lunes 1 * Julio: miércoles 1 * Agosto: lunes 3 * Septiembre: martes 1 * Octubre: jueves 1 * Noviembre: lunes 2 * Diciembre: martes 1

Estas fechas ayudan a anticipar variaciones cuando los depósitos coinciden con días inhábiles o fines de semana. CALENDARIO COMPLETO DE PAGOS DE LA PENSIÓN ISSSTE En cambio, aquellos que pertenecen al ISSSTE deberán contemplar estas fechas: * Junio: 29 de mayo * Julio: 29 de junio * Agosto: 30 de julio * Septiembre: 28 de agosto * Octubre: 30 de septiembre * Noviembre: 29 de octubre Mientras que el aguinaldo se depositará de la siguiente forma: * Primera parte: Durante la primera quincena de noviembre * Segunda parte: 27 de noviembre

¿POR QUÉ EL IMSS Y EL ISSSTE PUEDEN SUSPENDER O QUITAR LA PENSIÓN? Además de las fechas de pago, existe inquietud sobre la posibilidad de perder este derecho. Tanto el IMSS como el ISSSTE pueden suspender, rechazar o incluso cancelar la pensión si detectan irregularidades en el proceso o en la información del beneficiario. Entre las causas más comunes destacan: * Simulación laboral: generar empleos inexistentes para acumular semanas cotizadas o antigüedad. * Manipulación del régimen: intentar cambiar de esquema pensionario mediante alteración de datos o compra de semanas. * Documentación falsa: presentar papeles apócrifos para aumentar el monto o acreditar periodos laborales inexistentes. * Errores en datos personales: inconsistencias en CURP, RFC o nombre que pueden detener los depósitos hasta su validación. * Reincorporación laboral indebida: volver a trabajar sin respetar los lineamientos establecidos o hacerlo en condiciones no permitidas.

En ambos sistemas, si se detectan faltas graves, no solo se puede perder la pensión, sino que también se puede exigir la devolución de los recursos recibidos e incluso enfrentar consecuencias legales.

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