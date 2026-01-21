Perdí mi INE, ¿qué debo hacer para proteger mis datos personales?

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 21 enero 2026
    Perdí mi INE, ¿qué debo hacer para proteger mis datos personales?
    Perder tu INE puede pasarle a cualquiera, pero actuar rápido y seguir el procedimiento correcto es la mejor forma. Foto: Especial

Qué hacer de inmediato si pierdes tu INE y cómo evitar fraudes.

Perder la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral no solo es un inconveniente administrativo: también representa un riesgo para tus datos personales.

TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica en México: lo que debes llevar al módulo

La INE contiene información sensible como nombre completo, domicilio, CURP y fotografía, datos que pueden ser utilizados para suplantación de identidad, fraudes o trámites no autorizados. Actuar rápido es fundamental para reducir cualquier riesgo.

Primer paso: reporta el robo o extravío

En cuanto notes que tu INE no está contigo, el paso más importante es reportarla por robo o extravío. Esto permite que la credencial quede registrada con una alerta y deje de ser válida para cualquier trámite oficial.

El reporte se realiza llamando a INETEL al 800 433 2000. Durante la llamada, deberás proporcionar algunos datos de identificación y recibirás un folio de reporte temporal, el cual tiene una vigencia de 30 días naturales. Este folio es tu respaldo mientras realizas el trámite de reposición.

Una vez generado el reporte, es recomendable verificar que tu credencial aparezca registrada como extraviada o robada, lo que ayuda a evitar su uso indebido.

$!La INE contiene información sensible como nombre completo, domicilio, CURP y fotografía.
La INE contiene información sensible como nombre completo, domicilio, CURP y fotografía. Foto: Especial

Agenda una cita lo antes posible

El siguiente paso es agendar una cita para acudir a un Módulo de Atención Ciudadana. Este trámite debe realizarse dentro de los 30 días posteriores al reporte, ya que el folio temporal no es indefinido.

Agendar la cita con anticipación te permite elegir el módulo más cercano y reducir tiempos de espera. Además, garantiza que el proceso de reposición se realice sin contratiempos.

Acude al módulo y tramita tu nueva credencial

Dentro del plazo de 30 días, debes acudir al Módulo de Atención Ciudadana para tramitar tu nueva credencial para votar. En ese momento, tu INE anterior perderá definitivamente su vigencia y ya no podrá ser validada en ningún sistema oficial.

El personal del módulo verificará tu folio de reporte y te guiará en el proceso para obtener tu nueva credencial. Este paso es clave para cerrar cualquier posibilidad de uso fraudulento de la identificación extraviada.

¿Qué pasa si no acudes en 30 días?

Si no acudes al módulo dentro de los 30 días naturales posteriores al reporte, el folio será cancelado automáticamente. Esto significa que el reporte dejará de tener efecto y tu credencial extraviada podría volver a ser válida, aumentando el riesgo de mal uso de tus datos personales.

Por ello, no basta con hacer el reporte telefónico: es indispensable completar el trámite presencial.

$!En cuanto notes que tu INE no está contigo, el paso más importante es reportarla.
En cuanto notes que tu INE no está contigo, el paso más importante es reportarla. Foto: Especial

Recomendaciones adicionales para protegerte

Además del proceso oficial, revisa estados de cuenta, notificaciones bancarias y cualquier movimiento inusual. Si sospechas de un uso indebido de tu identidad, considera levantar una aclaración adicional ante la institución correspondiente.

Perder tu INE puede pasarle a cualquiera, pero actuar rápido y seguir el procedimiento correcto es la mejor forma de proteger tu información y evitar problemas mayores.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Datos Personales
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


INE

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
El alcalde Román Cepeda aseguró que la administración municipal aportará toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso y actuará conforme a derecho.

Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez
En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que los ataques a narcolanchas han sido 100% efectivos.

Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’
Frank González, director del programa de futbol americano de la UAdeC, encabeza el grupo de ponentes del evento.

Clínica Lobos 2026: UAdeC abre capacitación gratuita para entrenadores de futbol americano
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina
Según un estudio elaborado por Sheila Kahyaoglu, si los pasajeros de un avión pesan menos, se gastaría menos combustible y esto presentaría un ahorro para las aerolíneas.

Los medicamentos para adelgazar podrían ahorrar 580 millones de dólares a las aerolíneas de EU