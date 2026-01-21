Perdí mi INE, ¿qué debo hacer para proteger mis datos personales?
Qué hacer de inmediato si pierdes tu INE y cómo evitar fraudes.
Perder la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral no solo es un inconveniente administrativo: también representa un riesgo para tus datos personales.
La INE contiene información sensible como nombre completo, domicilio, CURP y fotografía, datos que pueden ser utilizados para suplantación de identidad, fraudes o trámites no autorizados. Actuar rápido es fundamental para reducir cualquier riesgo.
Primer paso: reporta el robo o extravío
En cuanto notes que tu INE no está contigo, el paso más importante es reportarla por robo o extravío. Esto permite que la credencial quede registrada con una alerta y deje de ser válida para cualquier trámite oficial.
El reporte se realiza llamando a INETEL al 800 433 2000. Durante la llamada, deberás proporcionar algunos datos de identificación y recibirás un folio de reporte temporal, el cual tiene una vigencia de 30 días naturales. Este folio es tu respaldo mientras realizas el trámite de reposición.
Una vez generado el reporte, es recomendable verificar que tu credencial aparezca registrada como extraviada o robada, lo que ayuda a evitar su uso indebido.
Agenda una cita lo antes posible
El siguiente paso es agendar una cita para acudir a un Módulo de Atención Ciudadana. Este trámite debe realizarse dentro de los 30 días posteriores al reporte, ya que el folio temporal no es indefinido.
Agendar la cita con anticipación te permite elegir el módulo más cercano y reducir tiempos de espera. Además, garantiza que el proceso de reposición se realice sin contratiempos.
Acude al módulo y tramita tu nueva credencial
Dentro del plazo de 30 días, debes acudir al Módulo de Atención Ciudadana para tramitar tu nueva credencial para votar. En ese momento, tu INE anterior perderá definitivamente su vigencia y ya no podrá ser validada en ningún sistema oficial.
El personal del módulo verificará tu folio de reporte y te guiará en el proceso para obtener tu nueva credencial. Este paso es clave para cerrar cualquier posibilidad de uso fraudulento de la identificación extraviada.
¿Qué pasa si no acudes en 30 días?
Si no acudes al módulo dentro de los 30 días naturales posteriores al reporte, el folio será cancelado automáticamente. Esto significa que el reporte dejará de tener efecto y tu credencial extraviada podría volver a ser válida, aumentando el riesgo de mal uso de tus datos personales.
Por ello, no basta con hacer el reporte telefónico: es indispensable completar el trámite presencial.
Recomendaciones adicionales para protegerte
Además del proceso oficial, revisa estados de cuenta, notificaciones bancarias y cualquier movimiento inusual. Si sospechas de un uso indebido de tu identidad, considera levantar una aclaración adicional ante la institución correspondiente.
Perder tu INE puede pasarle a cualquiera, pero actuar rápido y seguir el procedimiento correcto es la mejor forma de proteger tu información y evitar problemas mayores.