Perdí mi INE, ¿qué debo hacer para proteger mis datos personales?

Perder la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral no solo es un inconveniente administrativo: también representa un riesgo para tus datos personales.

La INE contiene información sensible como nombre completo, domicilio, CURP y fotografía, datos que pueden ser utilizados para suplantación de identidad, fraudes o trámites no autorizados. Actuar rápido es fundamental para reducir cualquier riesgo.

Primer paso: reporta el robo o extravío

En cuanto notes que tu INE no está contigo, el paso más importante es reportarla por robo o extravío. Esto permite que la credencial quede registrada con una alerta y deje de ser válida para cualquier trámite oficial.

El reporte se realiza llamando a INETEL al 800 433 2000. Durante la llamada, deberás proporcionar algunos datos de identificación y recibirás un folio de reporte temporal, el cual tiene una vigencia de 30 días naturales. Este folio es tu respaldo mientras realizas el trámite de reposición.

Una vez generado el reporte, es recomendable verificar que tu credencial aparezca registrada como extraviada o robada, lo que ayuda a evitar su uso indebido.