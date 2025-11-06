¿Perdiste tu vuelo? Evita el pánico con estos sencillos consejos

Por: Gabe Castro-Root

La cuestionable tendencia de las redes sociales conocida como “teoría del aeropuerto” sostiene que los viajeros pueden llegar al aeropuerto solo 15 minutos antes de su vuelo porque el avión sencillamente no saldrá sin ellos.

No te creas todo lo que veas en internet: tu avión se va a ir, tanto si estás a bordo como si no.

Sin embargo, a veces no es culpa tuya. Aunque tengas tiempo de sobra, puede que te quedes atrapado en una cola de seguridad inesperadamente larga, o que se te pinche una rueda camino al aeropuerto. Los retrasos en los vuelos pueden hacer que incluso los velocistas especializados en ir de una sala de abordaje a otra pierdan sus conexiones.

Sea cual sea la razón por la que perdiste tu vuelo, aquí hay algunos consejos para volver a ponerte en marcha.

Ponte en contacto con la aerolínea lo antes posible

Si sabes que vas a perder tu vuelo, no esperes a estar en el aeropuerto para buscar ayuda. Llama a tu aerolínea, dile al agente telefónico que no vas a llegar y pregunta por las opciones de cambio de reserva. Si la aplicación de la compañía tiene una función de chat, también puedes utilizarla.

Algunas aerolíneas, como Delta Air Lines, establecen que si pierdes el vuelo, todo tu itinerario podría cancelarse, incluido el viaje de vuelta. Avisar a la compañía lo antes posible puede evitar que eso ocurra.

Si ya estás en el aeropuerto, dirígete al mostrador de atención al cliente de tu aerolínea o, si ya has pasado el control de seguridad, busca a un agente en la puerta de embarque.

Las políticas de cambio de reserva varían según la aerolínea. Sin embargo, en la mayoría de los casos las compañías te cambiarán la reserva sin costo alguno si la culpa es de la empresa (tu vuelo anterior se retrasó), pero no si la culpa es tuya (llegaste tarde al aeropuerto). Dado que reservar un vuelo nuevo en el último minuto suele suponer pagar la diferencia entre la tarifa anterior y la nueva, es muy probable que pagues un recargo, aunque la compañía aérea no cobre una tasa por cambio de reserva.

Para conocer tus derechos cuando la culpa es de la aerolínea, consulta el Tablero de Cancelaciones y Retrasos de las Compañías Aéreas del Departamento de Transporte, que ofrece comparaciones de las políticas de las 10 principales compañías aéreas de Estados Unidos en materia de cancelaciones de vuelos y retrasos importantes.

Considera la posibilidad de tomar algunas medidas sencillas con antelación ––descargar la aplicación de tu compañía aérea, activar las notificaciones y unirte a su programa de fidelidad–– para ayudarte a evitar las multitudes si mucha gente intenta volver a reservar a la vez, dijo James Ferrara, fundador de InteleTravel, una red de más de 60.000 asesores de viajes.

También es posible que puedas volver a reservar más rápidamente si tienes acceso a una sala VIP de una compañía aérea, dijo Ferrara. A menudo, los recepcionistas de estos salones pueden encargarse de cambiar las reservas.

Para los vuelos reservados a través de una aerolínea asociada, pide ayuda directamente a la aerolínea que opera tu vuelo. Cualquiera de ellas podría cambiar tu reserva, dijo Ferrara, pero las compañías no siempre disponen de datos en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en los vuelos de sus socios.

Si el siguiente vuelo disponible está lleno, puedes pedir que te pongan en lista de espera aunque ya te hayan cambiado la reserva a un vuelo posterior. Y si la aerolínea no tiene otras opciones para llevarte hasta allí, puede estar dispuesta a reservarte en otra compañía o reembolsarte el billete.

También podrías tener derecho a comida y alojamiento. Todas las aerolíneas importantes de Estados Unidos se han comprometido a cubrir el costo de una comida cuando los pasajeros se queden atrapados durante más de tres horas debido a una cancelación que esté bajo el control de la compañía (los retrasos por causas meteorológicas no se consideran de este tipo). Casi todas cubren también el alojamiento de los pasajeros retrasados durante la noche.

Pregunta por la ‘regla del pinchazo’

Si pierdes el vuelo por circunstancias imprevistas, por ejemplo, problemas con el coche, pregunta si tu compañía aérea tiene una “regla de pinchazo”.

Este tipo de política, que es más bien un acuerdo tácito que una norma oficial, puede variar según la compañía aérea. Pero las aerolíneas pueden ser más indulgentes con un pasajero que ha tenido un percance que con otro que ha llegado tarde por negligencia.

“Nuestros equipos trabajan para ayudar a los clientes caso por caso cuando pierden su vuelo tras encontrarse con un contratiempo inesperado de camino al aeropuerto”, dijo Erin Jankowski, vocera de United Airlines.

Delta sigue su propia versión de la regla del pinchazo, que da a sus empleados “flexibilidad situacional para ayudar cuando la vida se interpone en el camino”, dijo Samantha Facteau, vocera de la aerolínea.

Ponte primero a ti que a tus maletas

Si facturaste equipaje en un vuelo pero no lograste abordar, reunirte con tus pertenencias podría parecer una prioridad absoluta. Sin embargo, United advierte que hay que ocuparse de eso más tarde.

“Asegúrate de volver a reservar tú primero y luego habla con alguien sobre tus maletas, ya que los asientos se llenan rápidamente cuando se producen interrupciones”, dice la aerolínea en su sitio web. “Si tus maletas llegan a tu destino antes que tú, te las guardaremos hasta que las reclames”. Quizá quieras poner una AirTag dentro de tu maleta, por si acaso.

Mantén la calma

Perder un vuelo es frustrante. Pero la paciencia ayuda mucho, sobre todo porque el empleado que te atiende suele tener libertad de acción para determinar cómo te cambian la reserva, te alimentan y te alojan.

“Que no cunda el pánico”, dijo Ferrara. En lugar de eso, concéntrate en cómo puedes aprovechar al máximo tus opciones. “Si vas con todo ese miedo y pánico”, dijo, eso “dificulta que te ayuden quienes pueden hacerlo”.