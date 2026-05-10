$!Pitaya: la fruta que florece en el desierto

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hay frutas que simplemente alimentan... y hay otras que cuentan historias. La pitaya, por ejemplo, pertenece a esas que hablan de tierra, clima, paciencia y tradición. Porque aunque muchos la ven hoy como una fruta “exótica” en restaurantes elegantes o bebidas coloridas de redes sociales, en realidad lleva siglos creciendo en México, sobreviviendo bajo el sol intenso y regalando uno de los sabores más frescos de nuestra gastronomía.

DEL CACTUS A NUESTRA MESA La pitaya nace de un cactus. Sí, de esos que parecen resistirlo todo. Mientras otras plantas necesitan abundante agua y cuidados constantes, la pitaya aprende a vivir entre piedras, calor y sequía. Y quizá por eso sabe tan especial: porque cada fruto parece una pequeña victoria de la naturaleza. En muchos pueblos del país, la temporada de pitaya no solo significa cosecha; significa movimiento. Las familias salen temprano a cortar fruta antes de que el sol se vuelva pesado. Los mercados se llenan de colores rosa, rojo, amarillo y morado. Los niños terminan con las manos manchadas y la lengua pintada después de comerla. Y los vendedores saben perfectamente cuándo una pitaya está “en su punto”: ni muy dura, ni demasiado madura.

LA PITAYA COMO UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD En Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y muchas otras regiones, la pitaya forma parte de la identidad local. Hay ferias dedicadas a ella, recetas tradicionales y hasta competencias para encontrar la más dulce. Porque aquí no hablamos solo de una fruta; hablamos de cultura. Nutricionalmente, la pitaya también tiene lo suyo. Rica en agua, fibra y antioxidantes, se ha convertido en favorita de quienes buscan alimentos frescos y ligeros. Pero, siendo honestos, el mexicano ya sabía desde hace mucho que una pitaya fría en temporada puede revivir a cualquiera después del calor. Y en la cocina, la creatividad no tiene límites. Se usa en aguas frescas, nieves, mermeladas, salsas, cócteles y postres. Algunos chefs incluso la combinan con chile, limón y mezcal para crear sabores que mezclan tradición y modernidad. Porque la pitaya tiene esa magia: puede ser humilde en una mesa de rancho y elegante en un restaurante gourmet.

MÁS ALLÁ DE LA MODA Lo más interesante es cómo algo tan mexicano a veces necesita “ponerse de moda” en otros países para que nosotros volvamos a valorarlo. Hoy vemos pitaya en supermercados internacionales, en bebidas premium y en tendencias de alimentación saludable. Y mientras el mundo la descubre, en México muchos seguimos recordando a la abuela partiéndola con un cuchillo sobre la mesa, diciendo que había que comerla rápido antes de que se calentara. La pitaya nos recuerda algo importante: las verdaderas joyas del campo mexicano no siempre vienen envueltas en lujo. A veces crecen entre espinas, bajo el sol más duro y en silencio... hasta que llega el momento exacto de florecer.