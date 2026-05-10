Pitaya: la fruta que florece en el desierto
Descubre la pitaya, un tesoro del desierto mexicano que sobrevive al sol para transformarse en cultura, identidad y una deliciosa mermelada artesanal
Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.
Hay frutas que simplemente alimentan... y hay otras que cuentan historias. La pitaya, por ejemplo, pertenece a esas que hablan de tierra, clima, paciencia y tradición. Porque aunque muchos la ven hoy como una fruta “exótica” en restaurantes elegantes o bebidas coloridas de redes sociales, en realidad lleva siglos creciendo en México, sobreviviendo bajo el sol intenso y regalando uno de los sabores más frescos de nuestra gastronomía.
DEL CACTUS A NUESTRA MESA
La pitaya nace de un cactus. Sí, de esos que parecen resistirlo todo. Mientras otras plantas necesitan abundante agua y cuidados constantes, la pitaya aprende a vivir entre piedras, calor y sequía. Y quizá por eso sabe tan especial: porque cada fruto parece una pequeña victoria de la naturaleza.
En muchos pueblos del país, la temporada de pitaya no solo significa cosecha; significa movimiento. Las familias salen temprano a cortar fruta antes de que el sol se vuelva pesado. Los mercados se llenan de colores rosa, rojo, amarillo y morado. Los niños terminan con las manos manchadas y la lengua pintada después de comerla. Y los vendedores saben perfectamente cuándo una pitaya está “en su punto”: ni muy dura, ni demasiado madura.
LA PITAYA COMO UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD
En Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y muchas otras regiones, la pitaya forma parte de la identidad local. Hay ferias dedicadas a ella, recetas tradicionales y hasta competencias para encontrar la más dulce. Porque aquí no hablamos solo de una fruta; hablamos de cultura.
Nutricionalmente, la pitaya también tiene lo suyo. Rica en agua, fibra y antioxidantes, se ha convertido en favorita de quienes buscan alimentos frescos y ligeros. Pero, siendo honestos, el mexicano ya sabía desde hace mucho que una pitaya fría en temporada puede revivir a cualquiera después del calor.
Y en la cocina, la creatividad no tiene límites. Se usa en aguas frescas, nieves, mermeladas, salsas, cócteles y postres. Algunos chefs incluso la combinan con chile, limón y mezcal para crear sabores que mezclan tradición y modernidad. Porque la pitaya tiene esa magia: puede ser humilde en una mesa de rancho y elegante en un restaurante gourmet.
MÁS ALLÁ DE LA MODA
Lo más interesante es cómo algo tan mexicano a veces necesita “ponerse de moda” en otros países para que nosotros volvamos a valorarlo. Hoy vemos pitaya en supermercados internacionales, en bebidas premium y en tendencias de alimentación saludable. Y mientras el mundo la descubre, en México muchos seguimos recordando a la abuela partiéndola con un cuchillo sobre la mesa, diciendo que había que comerla rápido antes de que se calentara.
La pitaya nos recuerda algo importante: las verdaderas joyas del campo mexicano no siempre vienen envueltas en lujo. A veces crecen entre espinas, bajo el sol más duro y en silencio... hasta que llega el momento exacto de florecer.
RECETA DE HOY: MERMELADA DE PITAYA
Ingredientes para 6 porciones:
* 6 piezas de pitayas maduras
* 1 taza de azúcar
* 1 chorrito de jugo de limón
* 1/2 taza de agua
* 1 rajita de canela (opcional)
Preparación:
1. Pela las pitayas y corta la pulpa en cubos pequeños.
2. Coloca la fruta en una olla junto con el azúcar, el agua y el jugo de limón.
3. Cocina a fuego medio durante 25 a 35 minutos, mueve constantemente para evitar que se pegue.
4. Aplasta ligeramente la fruta con una cuchara o machacador hasta obtener una textura más uniforme.
5. Agrega la canela si deseas un toque más aromático.
6. Cocina hasta que la mezcla espese y tenga consistencia de mermelada.
7. Deja enfriar y conserva en refrigeración.
Esta mermelada queda excelente para acompañar pan artesanal, cheesecake, yogur natural o incluso una tabla de quesos con nuez y mezcal joven. Disfruten este sabor único como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿con todo, güerito?