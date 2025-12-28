¿Plátano antes o después de entrenar? El mejor momento para aprovechar sus beneficios
El momento de comer plátano influye en energía, rendimiento y recuperación muscular.
El plátano es uno de los alimentos más recomendados para quienes hacen ejercicio, y no es casualidad. Es práctico, fácil de digerir y aporta carbohidratos, potasio y antioxidantes, nutrientes clave para el rendimiento físico. Sin embargo, una duda frecuente entre personas activas es si conviene más comer plátano antes o después de entrenar. La respuesta no es única: depende del objetivo que se busque y del tipo de ejercicio que se realice.
¿Qué aporta el plátano al cuerpo cuando haces ejercicio?
Un plátano mediano contiene alrededor de 27 gramos de carbohidratos, principalmente en forma de azúcares naturales. Estos se convierten rápidamente en glucosa, la principal fuente de energía del cuerpo durante la actividad física. Además, el plátano aporta potasio, un mineral esencial para la contracción muscular y el equilibrio de líquidos, así como compuestos antioxidantes que pueden ayudar a modular la inflamación.
Gracias a este perfil nutricional, el plátano funciona tanto como alimento previo al ejercicio como opción de recuperación posterior, aunque sus beneficios cambian según el momento de consumo.
Comer plátano antes de entrenar: energía inmediata
Consumir plátano antes del ejercicio suele recomendarse como preentreno natural, especialmente en rutinas cardiovasculares o entrenamientos de intensidad moderada.
Más energía disponible
Los carbohidratos del plátano se absorben con relativa rapidez, lo que ayuda a mantener los niveles de energía durante el entrenamiento. Estudios citados en literatura científica han mostrado que ingerir carbohidratos poco antes de correr o entrenar puede mejorar la resistencia y retrasar la fatiga.
Apoyo a la función muscular
El potasio presente en el plátano contribuye al correcto funcionamiento muscular. Durante el ejercicio, especialmente cuando hay sudoración, los niveles de este mineral pueden disminuir. Consumirlo antes de entrenar puede ayudar a prevenir calambres y debilidad muscular.
¿Cuándo comerlo?
Lo ideal es consumir un plátano entre 30 y 60 minutos antes de entrenar, para permitir una digestión adecuada y evitar molestias gastrointestinales. Puede comerse solo o acompañado de un poco de avena o yogur si el entrenamiento será más demandante.
Comer plátano después de entrenar: recuperación y equilibrio
Después del ejercicio, las necesidades del cuerpo cambian. El objetivo ya no es rendir, sino recuperarse.
Reposición de glucógeno
Tras entrenar, los músculos han utilizado parte de sus reservas de glucógeno. Los carbohidratos del plátano ayudan a reponer esas reservas, un paso clave para la recuperación, especialmente si se entrena con frecuencia.
Recuperación de electrolitos
La sudoración provoca la pérdida de electrolitos como el potasio. Comer plátano después de entrenar ayuda a restablecer el equilibrio mineral, lo que favorece la función muscular y reduce la sensación de agotamiento.
Posible reducción de inflamación
Algunos estudios sugieren que los compuestos fenólicos del plátano podrían contribuir a disminuir la inflamación posterior al ejercicio, lo que se asocia con una recuperación más rápida y menos dolor muscular.
Para potenciar este efecto, se recomienda combinar el plátano con una fuente de proteína, como leche, yogur griego o proteína vegetal, ya que esta combinación favorece la reparación muscular.
Entonces, ¿antes o después?
No hay una única respuesta correcta. Comer plátano antes o después de entrenar depende de tu objetivo:
- Si buscas más energía y mejor rendimiento, el plátano antes de entrenar es una excelente opción.
- Si tu prioridad es recuperarte mejor y reducir el desgaste muscular, consumirlo después del ejercicio puede ser más beneficioso.
Incluso, en entrenamientos largos o muy intensos, el plátano puede consumirse antes y después, adaptando las porciones y combinaciones.
Una fruta sencilla con gran impacto
El plátano destaca por su versatilidad y valor nutricional. Aunque no sustituye una alimentación equilibrada, sí puede ser un aliado práctico para quienes entrenan con regularidad. Elegir el momento adecuado para consumirlo puede marcar la diferencia entre sentirte sin energía o recuperarte de forma óptima tras el ejercicio.