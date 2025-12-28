¿Plátano antes o después de entrenar? El mejor momento para aprovechar sus beneficios

El plátano es uno de los alimentos más recomendados para quienes hacen ejercicio, y no es casualidad. Es práctico, fácil de digerir y aporta carbohidratos, potasio y antioxidantes, nutrientes clave para el rendimiento físico. Sin embargo, una duda frecuente entre personas activas es si conviene más comer plátano antes o después de entrenar. La respuesta no es única: depende del objetivo que se busque y del tipo de ejercicio que se realice. TE PUEDE INTERESAR: Los alimentos que los cardiólogos aconsejan reducir (o evitar) todos los días ¿Qué aporta el plátano al cuerpo cuando haces ejercicio? Un plátano mediano contiene alrededor de 27 gramos de carbohidratos, principalmente en forma de azúcares naturales. Estos se convierten rápidamente en glucosa, la principal fuente de energía del cuerpo durante la actividad física. Además, el plátano aporta potasio, un mineral esencial para la contracción muscular y el equilibrio de líquidos, así como compuestos antioxidantes que pueden ayudar a modular la inflamación. Gracias a este perfil nutricional, el plátano funciona tanto como alimento previo al ejercicio como opción de recuperación posterior, aunque sus beneficios cambian según el momento de consumo.

Comer plátano antes de entrenar: energía inmediata Consumir plátano antes del ejercicio suele recomendarse como preentreno natural, especialmente en rutinas cardiovasculares o entrenamientos de intensidad moderada. Más energía disponible Los carbohidratos del plátano se absorben con relativa rapidez, lo que ayuda a mantener los niveles de energía durante el entrenamiento. Estudios citados en literatura científica han mostrado que ingerir carbohidratos poco antes de correr o entrenar puede mejorar la resistencia y retrasar la fatiga. Apoyo a la función muscular El potasio presente en el plátano contribuye al correcto funcionamiento muscular. Durante el ejercicio, especialmente cuando hay sudoración, los niveles de este mineral pueden disminuir. Consumirlo antes de entrenar puede ayudar a prevenir calambres y debilidad muscular. ¿Cuándo comerlo? Lo ideal es consumir un plátano entre 30 y 60 minutos antes de entrenar, para permitir una digestión adecuada y evitar molestias gastrointestinales. Puede comerse solo o acompañado de un poco de avena o yogur si el entrenamiento será más demandante.