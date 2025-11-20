PlayStation confirma Black Friday 2025: fechas, ofertas y lo que podrás comprar en México

El Black Friday 2025 vuelve a colocarse como una de las temporadas más esperadas por los jugadores, y este año PlayStation confirmó oficialmente su participación para México y varios países de Latinoamérica. TE PUEDE INTERESAR: Black Friday México 2025: fechas, horarios y las tiendas que ya confirmaron su participación Aunque las ofertas tendrán ciertos matices regionales, Sony promete una serie de rebajas que podrían convertirse en una excelente oportunidad para actualizar consola, ampliar la biblioteca de juegos o adquirir accesorios clave.

¿Cuándo comienzan las ofertas oficiales? La marca anunció que sus promociones iniciarán el 21 de noviembre de 2025, comenzando de forma anticipada a través de la PS Store. Esta fecha coincide con el comportamiento de años anteriores, donde las rebajas se liberan días antes del propio Black Friday para incentivar compras anticipadas. Aunque PlayStation no ha confirmado el día de cierre, las tendencias pasadas apuntan a que la campaña podría extenderse hasta por dos semanas, lo que permitiría aprovechar más tiempo para comparar, planear compras y revisar listas de deseos. ¿Habrá ofertas en tiendas físicas en México? Un punto importante para quienes buscan promociones fuera del entorno digital: México queda fuera de las rebajas en tiendas físicas. Esto significa que no habrá descuentos oficiales de PlayStation en minoristas locales, cadenas departamentales o distribuidores autorizados durante esta temporada. Las ofertas exclusivas estarán disponibles únicamente en las plataformas digitales de Sony: - PS Store - PS Plus (para quienes buscan renovar o mejorar su suscripción) Desde videojuegos exclusivos de PS5, títulos multigeneracionales y clásicos de PS4, hasta bundles digitales y contenido adicional, la compañía promete precios competitivos pensados para distintos presupuestos y perfiles de jugador.