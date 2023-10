¿Por qué la salud mental es importante durante un tratamiento para bajar de peso?

Cuando hablamos de psicología y bienestar general, podemos limitarnos a ciertos aspectos, pero qué pasa cuando no me veo como me siento, cuando no logro detectar mi relación con algo tan básico como los alimentos y sobre todo, qué puedo hacer si mi salud en general se ve afectada por el sobrepeso y no cuento con las herramientas para atender esta situación.

Dentro de la psicología hay una especialidad que se encarga de atender y acompañar a pacientes con sobrepeso u obesidad mórbida que toman la decisión de realizarse una cirugía de control de peso, como bypass o manga gástrica, para conocer más del tema, pero sobretodo entender por qué es importante la salud mental en este tipo de tratamientos platicamos con la Psicóloga Bariatra, Gabriela Villalobos.