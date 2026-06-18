¿Practicas yoga? Conoce los beneficios más importantes de hacer esta actividad
Ejercitarte o practicar mayor movimiento con tu cuerpo no solo se trata de actividades difíciles o pesadas. Mejorar tu condición física también puede estar ligada a tu paz mental
La conexión de la mente con el cuerpo es fundamental para garantizar nuestro bienestar. El yoga es una de las actividades que ayudan a cumplir con esta meta. Se trata de una práctica milenaria que tiene su cuna en la India.
Pese a que, actualmente, muchas personas practican yoga con el propósito de entrenamiento físico, la verdad es que su objetivo central es fortalecer un sistema integral que conecta tu cuerpo, mente y respiración.
La dinámica que se maneja en esta práctica es la combinación de posturas físicas, técnicamente llamadas asanas, ejercicios de respiración o pranayama y meditación, para calmar el ruido mental mientras fortaleces el cuerpo.
El maestro Alejandro Maldonado, en una entrevista con El Heraldo, comentó que “esta disciplina milenaria funciona como un catalizador efectivo para el cambio personal y la autoconciencia, ya que ofrece recursos prácticos que permiten a las personas mejorar su calidad de vida y afrontar con éxito los desafíos cotidianos.”
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE PRACTICAR YOGA?
El yoga es de las pocas actividades que impacta positivamente casi todos los sistemas del cuerpo al mismo tiempo. Entre los beneficios más importantes, se encuentran:
1. Equilibrio y salud mental: El yoga funciona como un recurso esencial que ayuda a la estabilización mental. De esta forma, se logra alcanzar un estado de paz interior que, a su vez, ayuda a controlar el estrés de la vida diaria.
2. Bienestar físico: Esta práctica beneficia directamente al cuerpo, mejorando la salud en general y fortaleciendo el estado corporal, a través de los movimientos.
3. Consciencia: La paz y tranquilidad del yoga permite que las personas comprendan que existen dinámicas insanas que terminan afectando sus cuerpos, sus vidas y sus estados anímicos, sin que lo noten a simple vista.
5. Gestión emocional: El yoga procura el control de las emociones, abriendo la puerta a una existencia plena y consciente.
ESTILOS DE YOGA Y SU FUNCIONALIDAD
Cada estilo de yoga tiene una personalidad y un ritmo diferente:
1. Hatha Yoga: Es la práctica tradicional, enfocada en aprender las posturas una por una. En la práctica, mantienes la postura durante varias respiraciones, descansas y pasas a la siguiente con un ritmo lento y controlado. Es perfecto para entender la alineación correcta del cuerpo y ganar fuerza básica sin prisas.
2. Vinyasa Yoga: Es más fluido y dinámico. En esta actividad, las posturas se entretejen con otras, como si fuera una coreografía. El movimiento es continuo y sincronizado con una inhalación y exhalación. Al final, termina siendo como un buen ejercicio cardiovascular, ideal para quienes se aburren fácilmente y buscan una práctica más activa.
3. Ashtanga Yoga: Es tradicional y estricto. Se realiza la misma secuencia exacta de posturas en el mismo orden, sin improvisación. Se requiere mucha fuerza, resistencia y disciplina para un ritmo más rápido, intenso y constante. Hacer esta rutina es para personas altamente disciplinadas y perfeccionistas, o para quienes buscan un reto físico de alto nivel.
4. Yin Yoga: Casi todas las posturas del Yin Yoga son en piso y cada una debe mantenerse entre 3 y 5 minutos. En este estilo no se trabajan tanto los músculos, sino los tejidos profundos, por lo que es extremadamente lento y quieto para una flexibilidad más profunda, calmar la mente, combatir el estrés y complementar deportes de alto impacto.
SOLO PARA PRINCIPIANTES
Si te interesa comenzar en esta práctica, entonces lo ideal es el Hatha Yoga. En la dinámica, mientras mantienes las posturas, tendrás oportunidad de escuchar al instructor, ajustar tus pies, tus manos y entender qué músculo debes activar sin miedo a lesionarte.
Sin embargo, si te consideras una persona activa que necesita mayor movimiento para no caer en la desesperación, entonces lo ideal es el Vinyasa Yoga, que te dará el dinamismo que buscas a una velocidad segura.
OTRAS PRÁCTICAS QUE TE DAN BALANCE
En caso de que el yoga no sea para ti, debes saber que hay otras actividades que también ayudan a mover el cuerpo de forma consciente, reducir el estrés y ganar flexibilidad y fuerza. Entre ellas, se encuentran:
* Pilates: Se enfoca en la anatomía moderna. Inicialmente fue creado para la rehabilitación física y el fortalecimiento muscular. Contrario al yoga, el pilates se centra en el ‘core’, es decir, el abdomen, espalda baja y glúteo, para estabilizar la columna.
* Taichi: Nació como un arte marcial, pero hoy en día se practica como un ejercicio suave. Literalmente es “meditación en movimiento”. Se realiza una dinámica constante, circular y ultralenta, llena de fluidez, pero que ayuda a reducir el estrés, trabajar la energía del cuerpo, mejorar el equilibrio y la respiración profunda.
* Qigong: Es parecido al Taichi, pero más sencillo de aprender. Únicamente se realizan movimientos simples de forma continua que procuran optimizar la energía corporal, calmar el sistema nervioso y mejorar la salud de los órganos internos. Las posturas son casi siempre de pie y no requiere la flexibilidad del yoga.
(Con información de El Heraldo)