¿Practicas yoga? Conoce los beneficios más importantes de hacer esta actividad

Pese a que, actualmente, muchas personas practican yoga con el propósito de entrenamiento físico, la verdad es que su objetivo central es fortalecer un sistema integral que conecta tu cuerpo, mente y respiración.

La conexión de la mente con el cuerpo es fundamental para garantizar nuestro bienestar. El yoga es una de las actividades que ayudan a cumplir con esta meta. Se trata de una práctica milenaria que tiene su cuna en la India.

El maestro Alejandro Maldonado, en una entrevista con El Heraldo, comentó que “esta disciplina milenaria funciona como un catalizador efectivo para el cambio personal y la autoconciencia, ya que ofrece recursos prácticos que permiten a las personas mejorar su calidad de vida y afrontar con éxito los desafíos cotidianos.”

La dinámica que se maneja en esta práctica es la combinación de posturas físicas, técnicamente llamadas asanas , ejercicios de respiración o pranayama y meditación, para calmar el ruido mental mientras fortaleces el cuerpo.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE PRACTICAR YOGA?

El yoga es de las pocas actividades que impacta positivamente casi todos los sistemas del cuerpo al mismo tiempo. Entre los beneficios más importantes, se encuentran:

1. Equilibrio y salud mental: El yoga funciona como un recurso esencial que ayuda a la estabilización mental. De esta forma, se logra alcanzar un estado de paz interior que, a su vez, ayuda a controlar el estrés de la vida diaria.

2. Bienestar físico: Esta práctica beneficia directamente al cuerpo, mejorando la salud en general y fortaleciendo el estado corporal, a través de los movimientos.

3. Consciencia: La paz y tranquilidad del yoga permite que las personas comprendan que existen dinámicas insanas que terminan afectando sus cuerpos, sus vidas y sus estados anímicos, sin que lo noten a simple vista.

5. Gestión emocional: El yoga procura el control de las emociones, abriendo la puerta a una existencia plena y consciente.

ESTILOS DE YOGA Y SU FUNCIONALIDAD

Cada estilo de yoga tiene una personalidad y un ritmo diferente:

1. Hatha Yoga: Es la práctica tradicional, enfocada en aprender las posturas una por una. En la práctica, mantienes la postura durante varias respiraciones, descansas y pasas a la siguiente con un ritmo lento y controlado. Es perfecto para entender la alineación correcta del cuerpo y ganar fuerza básica sin prisas.

2. Vinyasa Yoga: Es más fluido y dinámico. En esta actividad, las posturas se entretejen con otras, como si fuera una coreografía. El movimiento es continuo y sincronizado con una inhalación y exhalación. Al final, termina siendo como un buen ejercicio cardiovascular, ideal para quienes se aburren fácilmente y buscan una práctica más activa.

3. Ashtanga Yoga: Es tradicional y estricto. Se realiza la misma secuencia exacta de posturas en el mismo orden, sin improvisación. Se requiere mucha fuerza, resistencia y disciplina para un ritmo más rápido, intenso y constante. Hacer esta rutina es para personas altamente disciplinadas y perfeccionistas, o para quienes buscan un reto físico de alto nivel.

4. Yin Yoga: Casi todas las posturas del Yin Yoga son en piso y cada una debe mantenerse entre 3 y 5 minutos. En este estilo no se trabajan tanto los músculos, sino los tejidos profundos, por lo que es extremadamente lento y quieto para una flexibilidad más profunda, calmar la mente, combatir el estrés y complementar deportes de alto impacto.

SOLO PARA PRINCIPIANTES

Si te interesa comenzar en esta práctica, entonces lo ideal es el Hatha Yoga. En la dinámica, mientras mantienes las posturas, tendrás oportunidad de escuchar al instructor, ajustar tus pies, tus manos y entender qué músculo debes activar sin miedo a lesionarte.