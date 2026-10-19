Presión, glucosa y colesterol: ¿cuáles son los niveles normales?

Presión, glucosa y colesterol: ¿cuáles son los niveles normales?

+ Seguir en Seguir en Google
Adriana Armendáriz
por Adriana Armendáriz

Presión, glucosa, colesterol, pulso, sueño... El cuerpo también habla en cifras. Conocer algunas de ellas puede ayudarte a entender mejor cómo está funcionando tu salud

Vida
/
COMPARTIR

Hay números que sabemos de memoria, como nuestra edad, peso o talla. Pero otras cifras ofrecen pistas sobre cómo funciona el corazón, el metabolismo y distintos sistemas del cuerpo. No existen métricas perfectas para todos, los valores pueden variar según la edad, los antecedentes y otras condiciones personales. Conocer estas referencias ayuda a entender mejor las señales del organismo.

PRESIÓN ARTERIAL | <120/80 mmHg

Mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. En adultos, una presión sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80 mmHg se encuentran en el rango normal.

El gran mito del oxígeno: ¿Por qué respirar ‘más’ te está dejando sin energía?
$!La presión arterial ofrece pistas importantes sobre el funcionamiento del corazón.
La presión arterial ofrece pistas importantes sobre el funcionamiento del corazón. FOTO: MAGNIFIC

FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO | 60–100 lpm

Indica cuántas veces late el corazón por minuto en reposo. Este rango es habitual en adultos, aunque puede variar por actividad física, estrés, hormonas o medicamentos.

GLUCOSA EN AYUNO | 70–99 mg/dL

Muestra la cantidad de glucosa en la sangre después de varias horas sin comer y ayuda a observar cómo el organismo maneja su principal fuente de energía.

HEMOGLOBINA A1C | <5.7 %

Ofrece una mirada más amplia que una medición puntual: refleja el promedio de glucosa en sangre de los últimos dos o tres meses.

COLESTEROL LDL | <100 mg/dL

Es una referencia general para evaluar la salud cardiovascular, aunque la meta puede ser menor en personas con mayor riesgo.

TRIGLICÉRIDOS | <150 mg/dL

Son un tipo de grasa presente en la sangre. Su nivel, junto con el resto del perfil de lípidos, aporta información sobre la salud metabólica y cardiovascular.

SUEÑO | 7–9 horas

La salud también se mide fuera del laboratorio. Dormir este tiempo cada noche ayuda al organismo a recuperarse y funcionar adecuadamente.

$!Interpretar las cifras en conjunto permite comprender mejor las necesidades del organismo.
Interpretar las cifras en conjunto permite comprender mejor las necesidades del organismo. FOTO: MAGNIFIC

TU SALUD ES MÁS QUE UNA CIFRA

Ningún número cuenta por sí solo toda la historia. Lo importante es observarlos en conjunto, seguir su evolución y consultar a un profesional de la salud para interpretarlos de acuerdo con cada persona. Porque el cuerpo no funciona por partes, somos un todo.

Con información de: American Heart Association (AHA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) de los National Institutes of Health (NIH).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Medicina
Salud
Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

true

Expo Coahuila 2026: La tradición de la Feria de Saltillo en su nueva imagen
true

La carga del IMSS
CUARTOSCURO

Crimen de Estado: Las obras de AMLO por encima de la salud de los mexicanos

true

Navi Pillay, la gran Nobel

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH
Esta combinación de fotografías muestra a Flavio Bolsonaro, izquierda, en Sao Paulo, el 29 de septiembre de 2026, y a Luiz Inacio Lula da Silva en Río de Janeiro, el 23 de septiembre de 2026.

Imitar a Milei perjudicaría a Brasil
Sir Demis Hassabis, cofundador y presidente de Google DeepMind, en la Cumbre Internacional sobre IA celebrada en la Royal Dublin Society (RDS) en Dublín, Irlanda.

Responsabilidad objetiva para los ejecutivos del sector de la IA