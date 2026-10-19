Presión, glucosa y colesterol: ¿cuáles son los niveles normales?

Hay números que sabemos de memoria, como nuestra edad, peso o talla. Pero otras cifras ofrecen pistas sobre cómo funciona el corazón, el metabolismo y distintos sistemas del cuerpo. No existen métricas perfectas para todos, los valores pueden variar según la edad, los antecedentes y otras condiciones personales. Conocer estas referencias ayuda a entender mejor las señales del organismo. PRESIÓN ARTERIAL | <120/80 mmHg Mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. En adultos, una presión sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80 mmHg se encuentran en el rango normal.

FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO | 60–100 lpm Indica cuántas veces late el corazón por minuto en reposo. Este rango es habitual en adultos, aunque puede variar por actividad física, estrés, hormonas o medicamentos. GLUCOSA EN AYUNO | 70–99 mg/dL Muestra la cantidad de glucosa en la sangre después de varias horas sin comer y ayuda a observar cómo el organismo maneja su principal fuente de energía. HEMOGLOBINA A1C | <5.7 % Ofrece una mirada más amplia que una medición puntual: refleja el promedio de glucosa en sangre de los últimos dos o tres meses. COLESTEROL LDL | <100 mg/dL Es una referencia general para evaluar la salud cardiovascular, aunque la meta puede ser menor en personas con mayor riesgo. TRIGLICÉRIDOS | <150 mg/dL Son un tipo de grasa presente en la sangre. Su nivel, junto con el resto del perfil de lípidos, aporta información sobre la salud metabólica y cardiovascular. SUEÑO | 7–9 horas La salud también se mide fuera del laboratorio. Dormir este tiempo cada noche ayuda al organismo a recuperarse y funcionar adecuadamente.