Presión, glucosa y colesterol: ¿cuáles son los niveles normales?
Presión, glucosa, colesterol, pulso, sueño... El cuerpo también habla en cifras. Conocer algunas de ellas puede ayudarte a entender mejor cómo está funcionando tu salud
Hay números que sabemos de memoria, como nuestra edad, peso o talla. Pero otras cifras ofrecen pistas sobre cómo funciona el corazón, el metabolismo y distintos sistemas del cuerpo. No existen métricas perfectas para todos, los valores pueden variar según la edad, los antecedentes y otras condiciones personales. Conocer estas referencias ayuda a entender mejor las señales del organismo.
PRESIÓN ARTERIAL | <120/80 mmHg
Mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. En adultos, una presión sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80 mmHg se encuentran en el rango normal.
FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO | 60–100 lpm
Indica cuántas veces late el corazón por minuto en reposo. Este rango es habitual en adultos, aunque puede variar por actividad física, estrés, hormonas o medicamentos.
GLUCOSA EN AYUNO | 70–99 mg/dL
Muestra la cantidad de glucosa en la sangre después de varias horas sin comer y ayuda a observar cómo el organismo maneja su principal fuente de energía.
HEMOGLOBINA A1C | <5.7 %
Ofrece una mirada más amplia que una medición puntual: refleja el promedio de glucosa en sangre de los últimos dos o tres meses.
COLESTEROL LDL | <100 mg/dL
Es una referencia general para evaluar la salud cardiovascular, aunque la meta puede ser menor en personas con mayor riesgo.
TRIGLICÉRIDOS | <150 mg/dL
Son un tipo de grasa presente en la sangre. Su nivel, junto con el resto del perfil de lípidos, aporta información sobre la salud metabólica y cardiovascular.
SUEÑO | 7–9 horas
La salud también se mide fuera del laboratorio. Dormir este tiempo cada noche ayuda al organismo a recuperarse y funcionar adecuadamente.
TU SALUD ES MÁS QUE UNA CIFRA
Ningún número cuenta por sí solo toda la historia. Lo importante es observarlos en conjunto, seguir su evolución y consultar a un profesional de la salud para interpretarlos de acuerdo con cada persona. Porque el cuerpo no funciona por partes, somos un todo.
Con información de: American Heart Association (AHA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) de los National Institutes of Health (NIH).