Rosca que se transforma: historia, símbolos y muffins para compartir
Una tradición que evoluciona del pan ritual al horno casero, sin perder su sabor ni su significado.
La Rosca de Reyes: una tradición que nos une
Como muchas tradiciones navideñas, la costumbre de partir la Rosca de Reyes cada 6 de enero llegó a México desde España. Con el paso del tiempo, disfrutar de una rebanada de este pan aromático y esponjoso se convirtió en uno de los rituales más arraigados entre los mexicanos, una excusa perfecta para reunirnos alrededor de la mesa.
Símbolos de la Rosca de Reyes
Para algunas personas, la Rosca de Reyes simboliza la búsqueda del Niño Jesús por los Reyes Magos, quienes siguieron la estrella hasta Belén. Por ello, su forma redonda representa una corona, como las que llevan Melchor, Gaspar y Baltasar en las imágenes tradicionales.
Otros interpretan esta forma circular como el amor eterno de Dios: sin principio ni fin. Los frutos secos y dulces cristalizados que la adornan simbolizan las joyas incrustadas en las coronas reales.
En sus orígenes, compartir un pan redondo marcaba el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Con el tiempo, la tradición evolucionó. Aunque originalmente era circular, hoy la rosca suele ser ovalada, aromatizada con agua de azahar (que aporta ese inconfundible toque cítrico) y decorada con frutas cristalizadas. En años recientes, se han popularizado versiones rellenas de crema, nata y otros sabores.
En su interior se esconden figuras que representan al Niño Jesús, ocultado por María y José para protegerlo de Herodes. Quien encuentra una figura se convierte en padrino o madrina y, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, debe vestir al Niño y llevarlo a bendecir. El compromiso incluye invitar tamales, acompañados de chocolate o atole, con la promesa, según la tradición, de abundancia y buena fortuna.
Origen de la Rosca de Reyes
Numerosos historiadores sitúan el origen de la Rosca de Reyes en las saturnales romanas, fiestas dedicadas a Saturno, dios de la agricultura. Durante estas celebraciones se colocaba una moneda dentro de un dulce, y quien la encontraba era proclamado “rey” por un día.
Con la llegada del cristianismo, esta costumbre se transformó y se vinculó con la Epifanía del Señor. Antes de llegar a España, la rosca fue especialmente popular en Francia durante el reinado de Luis XV. De ahí pasó a la península ibérica y, posteriormente, a México durante el Virreinato.
Hoy, esta tradición sigue tan viva que incluso, aquí en nuestra ciudad, se logró un récord Guinness con la rosca de reyes más grande del mundo.
Receta de hoy: Muffins de Rosca de Reyes
Una forma distinta, práctica y deliciosa de disfrutar los sabores clásicos de esta tradición.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
Para 12 muffins:
- 1 ½ tazas de harina de trigo
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharadita de sal
- 1 ½ barras de mantequilla a temperatura ambiente (135 g)
- ¾ de taza de azúcar refinada
- 2 huevos
- 1 cucharadita de vainilla líquida
- ½ taza de leche entera
- ¼ de taza de ate de membrillo rojo, cortado en tiritas
- ¼ de taza de ate de membrillo verde, cortado en tiritas
- ¼ de taza de ate de membrillo amarillo, cortado en tiritas
- 4 cucharadas de azúcar refinada, para espolvorear
Procedimiento
1. Precalienta el horno a 180 °C.
2. En un bowl, mezcla la harina con el polvo para hornear y la sal. Reserva.
3. Acrema la mantequilla con el azúcar en la batidora hasta obtener una mezcla suave.
4. Agrega los huevos uno a uno, sin dejar de batir, y añade la vainilla.
5. Incorpora los ingredientes secos alternando con la leche, batiendo hasta integrar.
6. Vierte la mezcla en un molde para cupcakes con capacillos, llenando hasta ¾ de su capacidad.
7. Decora con las tiritas de ate y espolvorea con azúcar.
8. Hornea de 20 a 25 minutos o hasta que estén dorados y firmes al tacto.
Disfruta de esta variante de la Rosca de Reyes, llena de sabor y aroma, perfecta para compartir en esta temporada de fiestas.
Gracias por leer. ¿Y tú... con todo, Güerito?