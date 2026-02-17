Therians en México: ¿expresión de identidad o tendencia digital?

En los últimos meses, el término Therian comenzó a circular con más fuerza en redes sociales mexicanas. Videos de adolescentes usando máscaras de animales, colas sintéticas o moviéndose a cuatro patas en parques y reuniones públicas han despertado curiosidad, críticas y preguntas. ¿Se trata de una moda pasajera impulsada por TikTok o de una forma legítima de identidad personal? El debate ya está presente en México. TE PUEDE INTERESAR: Fenómeno ‘Therian’ llega a Coahuila; jóvenes se organizan en Torreón Los Therians son personas que afirman identificarse, en un plano espiritual, psicológico o simbólico, con un animal no humano. A diferencia de quienes simplemente disfrutan disfrazarse o practicar cosplay, los integrantes de esta comunidad sostienen que su conexión va más allá de lo estético. No dicen “me gusta el lobo”, sino “me identifico como lobo” en algún nivel interno. Aunque el movimiento tiene antecedentes en foros de internet desde los años noventa, su visibilidad explotó con las redes sociales. Plataformas como TikTok e Instagram permitieron que jóvenes compartieran experiencias, rituales simbólicos y encuentros presenciales. En México, el fenómeno comenzó a notarse especialmente entre adolescentes urbanos, donde pequeños grupos organizan reuniones en espacios públicos para convivir y practicar lo que llaman quadrobics, desplazarse imitando movimientos animales.

¿Moda viral o búsqueda de identidad? Para algunos observadores, el auge Therian es una tendencia digital más, comparable con otras estéticas juveniles que aparecen y desaparecen con rapidez. La viralidad, los algoritmos y la cultura visual facilitan que prácticas antes marginales se conviertan en fenómenos visibles en cuestión de semanas. Sin embargo, especialistas en psicología y estudios culturales señalan que no todo puede reducirse a moda. La adolescencia es una etapa marcada por la exploración de identidad, pertenencia y comunidad. En ese contexto, declararse Therian puede representar una forma de expresar diferencias, encontrar pares y construir un sentido de singularidad en un entorno que a menudo exige uniformidad. Es importante aclarar que ser Therian no implica creer literalmente que se posee un cuerpo animal ni sustituir la identidad humana legal o biológica. En la mayoría de los casos, se trata de una experiencia subjetiva relacionada con rasgos de personalidad, afinidad emocional o simbolismo espiritual. Controversias y desinformación La llegada del fenómeno a México también ha generado críticas y desinformación. En redes sociales circulan burlas, alarmismo y afirmaciones erróneas que confunden a los Therians con otras subculturas. Algunos sectores interpretan el movimiento como una señal de crisis cultural, mientras otros lo defienden como parte de la diversidad contemporánea. Desde una perspectiva social, el reto está en distinguir entre libertad de expresión e impacto en la convivencia pública. Las reuniones en parques han provocado debates sobre uso de espacios comunes, pero hasta ahora no existen indicios de que el movimiento represente riesgos para terceros.