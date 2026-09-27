¡Que tu casa huela a otoño! Guía para elegir la vela aromática perfecta

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    ¡Que tu casa huela a otoño! Guía para elegir la vela aromática perfecta
    Detalle. Las velas aromáticas pueden convertirse en un elemento decorativo y sensorial durante las noches de otoño. FOTO: MAGNIFICT

Calabaza, canela, vainilla, madera y ámbar son algunas de las notas que pueden transformar los espacios del hogar en ambientes cálidos y acogedores durante la temporada

Con la llegada del otoño y la cercanía de las festividades de Halloween, la decoración del hogar trasciende lo visual para conquistar los sentidos a través de la arquitectura olfativa. Las velas aromáticas se han consolidado como un elemento esencial en el interiorismo de temporada, capaces de transformar cualquier estancia en un refugio acogedor y misterioso con el simple gesto de encender una mecha.

Elegir la fragancia y el recipiente adecuados resulta clave para lograr esa atmósfera envolvente que define a las noches de octubre.

Desde notas de calabaza especiada y canela hasta matices de madera ahumada o ámbar, la oferta actual combina diseño estético y potencia aromática, permitiendo que la iluminación tenue y el perfume del hogar dialoguen en perfecta armonía.

GUÍA DE SELECCIÓN:

1. Apuesta por familias olfativas cálidas y especiadas: Selecciona fragancias que combinen ingredientes icónicos como calabaza, nuez moscada, clavo, madera de cedro o vainilla negra para evocar el espíritu de la época.

2. Selecciona recipientes decorativos en tonos oscuros: Elige vasos de vidrio en colores ámbar, negro o morado profundo, o contenedores de cerámica temática que aporten valor estético a las superficies, aun cuando la vela esté apagada.

$!Favoritos. Las fragancias con notas de canela, calabaza, vainilla y madera ayudan a crear ambientes cálidos y acogedores.
Favoritos. Las fragancias con notas de canela, calabaza, vainilla y madera ayudan a crear ambientes cálidos y acogedores. FOTO: MAGNIFICT
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3. Opta por ceras vegetales y mechas de madera: Prefiere la cera de soya por su combustión limpia y mechas de madera que, al arder, emitan un suave crepitar similar al de una chimenea, elevando la experiencia sensorial.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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