¡Que tu casa huela a otoño! Guía para elegir la vela aromática perfecta
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Calabaza, canela, vainilla, madera y ámbar son algunas de las notas que pueden transformar los espacios del hogar en ambientes cálidos y acogedores durante la temporada
Con la llegada del otoño y la cercanía de las festividades de Halloween, la decoración del hogar trasciende lo visual para conquistar los sentidos a través de la arquitectura olfativa. Las velas aromáticas se han consolidado como un elemento esencial en el interiorismo de temporada, capaces de transformar cualquier estancia en un refugio acogedor y misterioso con el simple gesto de encender una mecha.
Elegir la fragancia y el recipiente adecuados resulta clave para lograr esa atmósfera envolvente que define a las noches de octubre.
Desde notas de calabaza especiada y canela hasta matices de madera ahumada o ámbar, la oferta actual combina diseño estético y potencia aromática, permitiendo que la iluminación tenue y el perfume del hogar dialoguen en perfecta armonía.
GUÍA DE SELECCIÓN:
1. Apuesta por familias olfativas cálidas y especiadas: Selecciona fragancias que combinen ingredientes icónicos como calabaza, nuez moscada, clavo, madera de cedro o vainilla negra para evocar el espíritu de la época.
2. Selecciona recipientes decorativos en tonos oscuros: Elige vasos de vidrio en colores ámbar, negro o morado profundo, o contenedores de cerámica temática que aporten valor estético a las superficies, aun cuando la vela esté apagada.
3. Opta por ceras vegetales y mechas de madera: Prefiere la cera de soya por su combustión limpia y mechas de madera que, al arder, emitan un suave crepitar similar al de una chimenea, elevando la experiencia sensorial.