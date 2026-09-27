¡Que tu casa huela a otoño! Guía para elegir la vela aromática perfecta

Con la llegada del otoño y la cercanía de las festividades de Halloween, la decoración del hogar trasciende lo visual para conquistar los sentidos a través de la arquitectura olfativa. Las velas aromáticas se han consolidado como un elemento esencial en el interiorismo de temporada, capaces de transformar cualquier estancia en un refugio acogedor y misterioso con el simple gesto de encender una mecha.

Elegir la fragancia y el recipiente adecuados resulta clave para lograr esa atmósfera envolvente que define a las noches de octubre.

Desde notas de calabaza especiada y canela hasta matices de madera ahumada o ámbar, la oferta actual combina diseño estético y potencia aromática, permitiendo que la iluminación tenue y el perfume del hogar dialoguen en perfecta armonía.