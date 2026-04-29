Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

El Día del Niño y la Niña es una celebración única en todo México, donde las infancias son reconocidas y muy festejadas tanto en casas como en sus escuelas, con eventos especiales. Así que, por ello, este 30 de abril es la excusa perfecta para intentar romper con la monotonía y buscar experiencias que nos hagan vibrar de verdad, en compañía de los más pequeños de la casa y su mundo de curiosidad y diversión. Si se busca festejar con un inolvidable viaje, entonces la Riviera Maya es perfecta. En este caso, no importa si eres pequeño o si ya eres un adulto con “corazón de niño”, porque este destino ofrece escenarios mágicos donde la aventura y la sorpresa son las protagonistas.

Por ello, VANGUARDIA te informa sobre tres parques imperdibles para añadir a tu ‘bucket list’ que, seguramente, te ayudarán a consentir a ese niño interior. XENSES: UN MUNDO DONDE NADA ES LO QUE PARECE Para quienes buscan desafiar sus sentidos, Xenses es la parada obligatoria, ya que este parque pone a prueba tu lógica desde el primer momento con experiencias que parecen imposibles. Entre las principales atracciones, destacan: * Pueblo al revés: En este lugar puedes caminar por una avenida donde las casas te confunden y el agua parece correr en sentido contrario, así que uno termina preguntándose: ¿Subo o bajo? Y mientras paseas, tu mente trata de descifrar el misterio. * Xensatorium: Se trata de un recorrido en la oscuridad total, donde el oído, el olfato y el tacto se convierten en tus únicos guías a través de la selva. * Vuelo de pájaro: Es cuando podrás cumplir el sueño que, seguramente, tuviste en la infancia, pues volarás recorriendo exactamente 220 metros sobre la selva en un trayecto veloz y muy emocionante.

XPLOR: ADRENALINA PURA EN LA SELVA En cambio, si tu niño interior siempre fue un explorador nato que ama el lodo y las alturas, entonces debes saber que Xplor es el patio de juegos ideal. En este lugar, la aventura se vive tanto por aire, como por tierra y agua. Entre sus principales atracciones, destacan: * Toboganxote: Este sitio te reta a lanzarte desde 41 metros de altura en el único tobogán cinco en uno de toda América Latina, que combina cinco tipos de descensos diferentes. * Vehículos anfibios: Muy divertido pero seguro. En la atracción deberás conducir a través de dos circuitos de cinco kilómetros que atraviesan cavernas, puentes colgantes y vados de agua. * Tirolesas: Deberás cruzar la jungla desde las alturas en circuitos diseñados para los amantes de las vistas impresionantes y la velocidad. XEL-HÁ: EL PARAÍSO PARA LOS AMANTES DEL AGUA Para aquellos que prefieren un plan más relajado o acuático, Xel-Há ofrece una caleta natural alimentada por ríos cristalinos. Es el lugar perfecto para dejarse llevar por la corriente o poner a prueba tu valor. En este caso, mejor pregúntate: ¿Te atreves? Las principales atracciones son: * Snorkel y relajación: Puedes recorrer el río nadando entre manglares, exactamente como un atleta de triatlón, o solo flotar sobre una dona mientras el agua te guía. * Piedra del valor: Si buscas un toque de adrenalina extra, puedes saltar al agua desde esta plataforma de cinco metros de altura. * Desafíos de equilibrio: A lo largo del trayecto acuático encontrarás pequeñas tirolesas y estaciones de equilibrio. Esta atracción será perfecta si se viaja en familia. Entonces, el día 30 de abril, el plan es más simple de lo que parece: ya sea salir volando por los aires o flotando bajo el sol. Todo lo que desees, mientras no olvides que lo que realmente importa es celebrar la alegría de vivir. ¿Listo para consentir a tu niño interior hoy? ¿Cómo lo harás? DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN MÉXICO En México, el Día del Niño y la Niña se oficializó el 30 de abril de 1924, bajo la gestión del entonces ministro de Educación, José Vasconcelos, y el presidente Álvaro Obregón. La intención primordial de esta fecha, más allá del festejo, fue reafirmar los derechos de las infancias y fomentar una fraternidad que garantizara su bienestar y desarrollo pleno tras los años convulsos de la Revolución. Desde entonces, la festividad se ha arraigado profundamente en la cultura mexicana, convirtiéndose en una de las fechas más esperadas del calendario escolar y familiar.

La celebración se distingue por una atmósfera de alegría desbordante en las escuelas de nivel básico y preescolar, donde se suspenden las clases tradicionales para dar paso a los “festivales”. En estos eventos, los planteles se llenan de juegos mecánicos inflables, espectáculos de payasos y música, además de que se acostumbra que los alumnos asistan con “peinados locos” o disfraces. Es tradición que las instituciones y las familias organicen convivios donde se reparten dulces, piñatas y los platillos favoritos de los pequeños, priorizando siempre el juego y la convivencia. A nivel social, el 30 de abril también representa una oportunidad para la solidaridad y la reflexión sobre los desafíos que enfrenta la niñez en el país. Diversas asociaciones civiles y organismos gubernamentales aprovechan el marco de la celebración para realizar colectas de juguetes y campañas de salud dirigidas a sectores vulnerables. De esta manera, México equilibra la balanza entre el consumismo festivo y el recordatorio fundamental de que cada niño merece crecer en un entorno seguro, con acceso a la educación y libre de cualquier forma de violencia.

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