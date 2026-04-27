Coahuila Restaurant Week: Las mejores opciones en Saltillo para unirte al gran festín
Conoce todo lo que debes saber sobre esta fiesta del sabor, que ofrece menús desde $149 hasta $449 pesos, compuestos por entradas, platos fuertes, bebidas y postres
En estos días todo el estado de Coahuila vivirá una verdadera fiesta gastronómica con el Restaurant Week, que inició el pasado 26 de abril y culminará hasta el 3 de mayo. Durante esta jornada, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se cuenta con la participación de Saltillo, Monclova y Parras de la Fuente.
COAHUILA RESTAURANT WEEK: ESTOS SON LOS LUGARES DE SALTILLO QUE PARTICIPAN
Las y los saltillenses podrán disfrutar de este gran fenómeno en restaurantes de todo tipo, cuyos menús incluyen entradas, platos fuertes y bebidas, y en algunos casos ¡hasta postre!
Así que te recomendamos revisar cuidadosamente qué es lo que ofrece cada restaurante, antes de agendar una riquísima visita.
Comidas por $149
1. Panda Chinese Food
2. Helena Café
3. Don Tiburcio
4. Acapulco Caguamas
Comidas por $249 pesos:
1. Il Conde
2. Eddy’s Burgers
3. Giardino
4. Las Escolleras
5. Super Salads
6. Cafezzito
7. Café Vicio
8. Matsumoto Japanese Cuisine
9. Don Porfirio Cantina Mexicana
10. Malis
11. Sushiitto
12. Matsuri Ramen
13. Matsuri Izakaya
14. Orson Burger
15. Tacos Atarantados
16. Las Brazas
17. Morocos
Comidas por $349 pesos:
1. Pour La France
2. Cervecería Huérfana
3. Costeñito República y Norte
4. Frida y Diego
5. Tabira
6. Tuétanos Steakhouse
7. Akari Japanese Bistro
8. Satas Mediterranean Mezze
9. La Canasta
Comidas por $449 pesos:
1. Horno & Piedra
2. V Carranza Grill House
3. El Papalote Tacos & Grill
4. Alado Cocina & Cantina
5. Mochomos
6. Coracao
Comidas por $549 pesos:
1. La Gloria Mesón
2. El Feligrez
3. Proper Pub & Parlor
4. Álamo
5. Brava Steak House
6. La Mare Mestiza
7. CAPRIVI
8. Meson Principal Restaurante
9. Asador La vaca Argentina
10. Junco Cocina Casual
11. Tapanco
12. Epazote Restaurante
13. Don Artemio Restaurante
14. Copper Steakhouse
Mientras que algunos de los lugares que participarán en Monclova son El Sonora, Tierra Santa, El Campanario, Los Corrales, Triple B, Sukori y Boruca, entre muchos otros.
EN COAHUILA SE COME TODO Y TODO SE COME BIEN
En la página de Facebook del evento, destaca el lema: “No importa si eres de tacos, sushi, cortes, burgers, cafetería o cocina de autor. En Coahuila se come todo, y todo se come bien”. Sea cierto o no, esta fiesta del sabor lo refleja con su gran variedad de opciones, aptas para todos los gustos y antojos.
Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, mencionó que Coahuila Restaurant Week se planeó bajo una cuidadosa estrategia, gracias a la cual se determinó su desarrollo durante esta última semana de abril.
El funcionario mencionó a VANGUARDIA que este esfuerzo podría ser fructífero, siempre y cuando sea transparente y en beneficio de la sociedad.
RESTAURANTES POR CATEGORÍA
Para este evento, que contempló la participación de alrededor de 70 restaurantes entre Saltillo y Monclova, se manejaron cinco categorías de menús que dependen de los precios que se manejan, de acuerdo con García Reyes:
1. Categoría A: Incluye a los restaurantes que tienen un ticket promedio de 700 a 900 pesos y que ofrecen menús de 549 pesos.
2. Categoría B: Es donde están los restaurantes con ticket promedio de 600 a 800 pesos, pero que contarán con un menó de 449 pesos.
3. Categoría C: Son los que tienen un ticket de 500 a 600 y que, para esta promoción, cuentan con menús de 349 pesos.
4. Categoría D: Tienen un ticket que asciende entre los 400 y 500 pesos, pero que esta vez ofrecen comidas en 249 pesos.
5. Categoría E: En esta categoría entran sobre todo las cafeterías y desayunos, donde el ticket promedio es de 300 a 500 pesos, y que estos días tendrán menús en 149 pesos.
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