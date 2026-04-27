Coahuila Restaurant Week: Las mejores opciones en Saltillo para unirte al gran festín

En estos días todo el estado de Coahuila vivirá una verdadera fiesta gastronómica con el Restaurant Week , que inició el pasado 26 de abril y culminará hasta el 3 de mayo. Durante esta jornada, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se cuenta con la participación de Saltillo, Monclova y Parras de la Fuente.

Así que te recomendamos revisar cuidadosamente qué es lo que ofrece cada restaurante, antes de agendar una riquísima visita.

Las y los saltillenses podrán disfrutar de este gran fenómeno en restaurantes de todo tipo, cuyos menús incluyen entradas, platos fuertes y bebidas, y en algunos casos ¡hasta postre!

COAHUILA RESTAURANT WEEK: ESTOS SON LOS LUGARES DE SALTILLO QUE PARTICIPAN

Mientras que algunos de los lugares que participarán en Monclova son El Sonora, Tierra Santa, El Campanario, Los Corrales, Triple B, Sukori y Boruca, entre muchos otros.

EN COAHUILA SE COME TODO Y TODO SE COME BIEN

En la página de Facebook del evento, destaca el lema: “No importa si eres de tacos, sushi, cortes, burgers, cafetería o cocina de autor. En Coahuila se come todo, y todo se come bien”. Sea cierto o no, esta fiesta del sabor lo refleja con su gran variedad de opciones, aptas para todos los gustos y antojos.

Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, mencionó que Coahuila Restaurant Week se planeó bajo una cuidadosa estrategia, gracias a la cual se determinó su desarrollo durante esta última semana de abril.

El funcionario mencionó a VANGUARDIA que este esfuerzo podría ser fructífero, siempre y cuando sea transparente y en beneficio de la sociedad.

RESTAURANTES POR CATEGORÍA

Para este evento, que contempló la participación de alrededor de 70 restaurantes entre Saltillo y Monclova, se manejaron cinco categorías de menús que dependen de los precios que se manejan, de acuerdo con García Reyes:

1. Categoría A: Incluye a los restaurantes que tienen un ticket promedio de 700 a 900 pesos y que ofrecen menús de 549 pesos.

2. Categoría B: Es donde están los restaurantes con ticket promedio de 600 a 800 pesos, pero que contarán con un menó de 449 pesos.

3. Categoría C: Son los que tienen un ticket de 500 a 600 y que, para esta promoción, cuentan con menús de 349 pesos.

4. Categoría D: Tienen un ticket que asciende entre los 400 y 500 pesos, pero que esta vez ofrecen comidas en 249 pesos.

5. Categoría E: En esta categoría entran sobre todo las cafeterías y desayunos, donde el ticket promedio es de 300 a 500 pesos, y que estos días tendrán menús en 149 pesos.

–

Cuéntanos, ¿ya sabes a cuál ir?