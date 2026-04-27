Coahuila Restaurant Week: Las mejores opciones en Saltillo para unirte al gran festín

Coahuila Restaurant Week: Las mejores opciones en Saltillo para unirte al gran festín

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Conoce todo lo que debes saber sobre esta fiesta del sabor, que ofrece menús desde $149 hasta $449 pesos, compuestos por entradas, platos fuertes, bebidas y postres

Vida
/ 27 abril 2026
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En estos días todo el estado de Coahuila vivirá una verdadera fiesta gastronómica con el Restaurant Week, que inició el pasado 26 de abril y culminará hasta el 3 de mayo. Durante esta jornada, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se cuenta con la participación de Saltillo, Monclova y Parras de la Fuente.

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COAHUILA RESTAURANT WEEK: ESTOS SON LOS LUGARES DE SALTILLO QUE PARTICIPAN

Las y los saltillenses podrán disfrutar de este gran fenómeno en restaurantes de todo tipo, cuyos menús incluyen entradas, platos fuertes y bebidas, y en algunos casos ¡hasta postre!

Así que te recomendamos revisar cuidadosamente qué es lo que ofrece cada restaurante, antes de agendar una riquísima visita.

Comidas por $149

1. Panda Chinese Food

2. Helena Café

3. Don Tiburcio

4. Acapulco Caguamas

Comidas por $249 pesos:

1. Il Conde

2. Eddy’s Burgers

3. Giardino

4. Las Escolleras

5. Super Salads

6. Cafezzito

7. Café Vicio

8. Matsumoto Japanese Cuisine

9. Don Porfirio Cantina Mexicana

10. Malis

11. Sushiitto

12. Matsuri Ramen

13. Matsuri Izakaya

14. Orson Burger

15. Tacos Atarantados

16. Las Brazas

17. Morocos

Comidas por $349 pesos:

1. Pour La France

2. Cervecería Huérfana

3. Costeñito República y Norte

4. Frida y Diego

5. Tabira

6. Tuétanos Steakhouse

7. Akari Japanese Bistro

8. Satas Mediterranean Mezze

9. La Canasta

Comidas por $449 pesos:

1. Horno & Piedra

2. V Carranza Grill House

3. El Papalote Tacos & Grill

4. Alado Cocina & Cantina

5. Mochomos

6. Coracao

Comidas por $549 pesos:

1. La Gloria Mesón

2. El Feligrez

3. Proper Pub & Parlor

4. Álamo

5. Brava Steak House

6. La Mare Mestiza

7. CAPRIVI

8. Meson Principal Restaurante

9. Asador La vaca Argentina

10. Junco Cocina Casual

11. Tapanco

12. Epazote Restaurante

13. Don Artemio Restaurante

14. Copper Steakhouse

Mientras que algunos de los lugares que participarán en Monclova son El Sonora, Tierra Santa, El Campanario, Los Corrales, Triple B, Sukori y Boruca, entre muchos otros.

EN COAHUILA SE COME TODO Y TODO SE COME BIEN

En la página de Facebook del evento, destaca el lema: “No importa si eres de tacos, sushi, cortes, burgers, cafetería o cocina de autor. En Coahuila se come todo, y todo se come bien”. Sea cierto o no, esta fiesta del sabor lo refleja con su gran variedad de opciones, aptas para todos los gustos y antojos.

Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, mencionó que Coahuila Restaurant Week se planeó bajo una cuidadosa estrategia, gracias a la cual se determinó su desarrollo durante esta última semana de abril.

El funcionario mencionó a VANGUARDIA que este esfuerzo podría ser fructífero, siempre y cuando sea transparente y en beneficio de la sociedad.

RESTAURANTES POR CATEGORÍA

Para este evento, que contempló la participación de alrededor de 70 restaurantes entre Saltillo y Monclova, se manejaron cinco categorías de menús que dependen de los precios que se manejan, de acuerdo con García Reyes:

1. Categoría A: Incluye a los restaurantes que tienen un ticket promedio de 700 a 900 pesos y que ofrecen menús de 549 pesos.

2. Categoría B: Es donde están los restaurantes con ticket promedio de 600 a 800 pesos, pero que contarán con un menó de 449 pesos.

3. Categoría C: Son los que tienen un ticket de 500 a 600 y que, para esta promoción, cuentan con menús de 349 pesos.

4. Categoría D: Tienen un ticket que asciende entre los 400 y 500 pesos, pero que esta vez ofrecen comidas en 249 pesos.

5. Categoría E: En esta categoría entran sobre todo las cafeterías y desayunos, donde el ticket promedio es de 300 a 500 pesos, y que estos días tendrán menús en 149 pesos.

Cuéntanos, ¿ya sabes a cuál ir?

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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