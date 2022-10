Piensa en cómo te sentirías o actuarías en esa situación ¿Te incomodaría? ¿Creerías que no lo mereces? ¿Qué no es la gran cosa? ¿Qué cualquiera puede hacerlo? Si tu respuesta es sí, entonces podrías padecer el Síndrome de la Impostora .

¿QUÉ ES ESTE SÍNDROME?

Si bien no es exclusivo de las mujeres, la mayoría de quienes lo padecen o han padecido son ellas. Este problema ataca cuando sientes que todo lo que has conseguido no lo mereces, sino que ha sido producto de la suerte y que el triunfo se lo arrebatas a alguien más que sí se ha esforzado para conseguirlo.

Esto puede afectar en la autoestima, pues al sentir que no merecen sus logros viven en constante ansiedad por miedo a que los demás descubran que son impostoras.

