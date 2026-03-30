Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?

El domingo 29 de marzo arrancó la Semana Santa de 2026 en México, la cual concluirá el próximo 5 de abril; se trata de un periodo clave en la religión católica al recordar la vida, crucifixión y muerte de Jesucristo. Tradicionalmente se le da más énfasis a los días Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección (estos últimos días conocidos como Triduo Pascual); sin embargo, el resto de la semana también conlleva una carga espiritual para los creyentes. Comenzando con el Domingo de Ramos y recorriendo día por día hasta el Domingo de Resurrección, aquí te contamos qué significa cada fecha en el calendario de la Pasión de Cristo.

SIGNIFICADO DE LOS DÍAS SANTOS Domingo de Ramos Es el primer día de Semana Santa y se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. En este pasaje el pueblo lo alabó como rey con cantos y palmas. Hoy en día las personas que participan en la procesión asisten con palmas para bendecirlas y cuando son quemadas, los restos son utilizados para aplicar la ceniza el Miércoles de Ceniza del siguiente año. Lunes Santo En este, el segundo día de la Semana Santa, se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro. En esta jornada, la liturgia de la Iglesia Católica dedica la lectura evangélica al pasaje de la unción de Betania, cuando Jesús visita la casa de Lázaro y su hermana, María, le unta costosos perfumes en un acto interpretado como una anticipación de su muerte y resurrección. El Lunes Santo, también conocido como “Lunes de Autoridad”, debe su nombre a uno de los momentos más importantes narrados en los Evangelios, donde se deja ver con claridad la firmeza y el sentido de misión de Jesucristo en los días previos a su Pasión. Según el Evangelio de Mateo (21:12-13), tras llegar a Jerusalén, Jesús entró al templo y se encontró con un espacio que había perdido su sentido espiritual: comerciantes, cambistas y prácticas alejadas de lo sagrado dominaban el lugar. Frente a esto, reaccionó de forma contundente: expulsó a quienes vendían, volcó las mesas y lanzó una advertencia que ha trascendido el tiempo: “Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones”. Este episodio suele leerse como un acto de purificación, pero también como una denuncia frontal contra la hipocresía religiosa y los abusos dentro de un espacio que debía ser sagrado. Más allá del enojo, lo que refleja este pasaje es la autoridad moral de Jesús y su insistencia en una fe genuina, que no esté condicionada por intereses económicos ni por apariencias.

Martes Santo Conocido también como “Martes de la Controversia”, es el tercer día de la Semana Santa y se conmemoran los intensos debates que Jesús tuvo con los líderes religiosos de Jerusalén. La Iglesia Católica considera a este días como el más doloroso para Jesús como persona al ser cuestionado por los líderes religiosos y sociales, sobre la autoridad con la que realizaba milagros y predicaba en lugares lejanos. Jesús también anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las tres negaciones de Pedro, preparándose para su pasión y muerte, provocando el mayor sufrimiento a Jesús durante la Pasión a su inevitable final. Se centra en la creciente tensión hacia la Pasión de Cristo y es un día en el que se invita a la reflexión sobre el pecado. Este día es una oportunidad para pensar como Jesús fue expuesto ante los líderes religiosos y políticos cuando era inocente, así como fue objeto de una traición por parte de los 12 discípulos. Miércoles Santo El Miércoles Santo marca el fin oficial de la Cuaresma y el inicio del Triduo Pascual. Se conmemora principalmente la traición de Judas Iscariote, quien acordó con el Sanedrín y el tribunal religioso judío entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Es conocido también como el “Día de la Traición” o “Día del Espía”, y presenta la antesala a la Pasión de Cristo. Tras cuarenta días de reflexión, los cuales conmemoran la Cuaresma, el Miércoles Santo concluye el tiempo de preparar el espíritu con penitencia y ayuno para dar la bienvenida al Triduo Pascual, los tres días claves del Año litúrgico por el cual se celebra el misterio de la Pasión, de la Muerte y de la Resurrección del Señor. También lo consideran como “el primer día de luto de la Iglesia”.

Jueves Santo Este día se conmemora la institución de la Eucaristía y el Orden Sacerdotal en la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Además se lleva a cabo el lavatorio de pies, que simboliza el servicio y el amor fraternal. De acuerdo con el relato de la Biblia, la Última Cena fue el momento en el que Jesús se reunió con los doce apóstoles para celebrar la Pascua con ellos antes de entregar su vida. Se recuerda la agonía de Jesús en la oración en el huerto de Getsemaní tras la cena, antes de ser arrestado. Viernes Santo Es el día más solemne de la Semana Santa, pues se conmemora la pasión, crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Se considera un sacrificio de amor para redimir los pecados de la humanidad, siendo un día de luto, reflexión, ayuno y silencio. Este día la Iglesia no celebra la Santa Misa, sino que a las tres de la tarde (hora en la que, según la tradición, murió Cristo en la cruz) se realiza la Liturgia de la Pasión del Señor. Sábado Santo Es también conocido como Sábado de Gloria, sin embargo, se cambió el nombre oficial, para darle carácter más serio, de silencio y luto. Es un día para conmemorar el tiempo entre la muerte y la resurrección de Jesús, marcando su descanso en el sepulcro y descenso al abismo. Es un día para el silencio, el luto, la reflexión y la introspección. Las iglesias no celebran misas y tampoco tocan las campanas. No se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados.

Domingo de Resurrección El Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua es la celebración más importante de la comunidad creyente. Este día se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de ser crucificado, cumpliendo el mandato divino de Dios y probando que era el salvador de la humanidad. Este día representa el triunfo sobre la muerte y el pecado, la victoria divina, la esperanza de vida eterna y el fundamento de la fe cristiana y católica. Simboliza también la renovación espiritual y la nueva vida. Como ahora ya sabes, las primeras vacaciones de 2026 ocurrirán en el marco de las celebraciones religiosas de Semana Santa, donde muchas personas conmemoran los días santos.

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