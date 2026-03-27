$!Además de Semana Santa, ¿habrá otros días de descanso en abril 2026? Esto dicen la SEP y la LFT

El cuarto mes del año está por comenzar... y de la mejor manera posible, pues abril comenzará en pleno inicio de Semana Santa, lo que para estudiantes y docentes, equivale a unas merecidas vacaciones de dos semanas completas. Así como se presentan estas fechas, es importante considerar que puede haber otras días relevantes, tanto para la comunidad estudiantil como para las y los trabajadores en todo México.

DÍAS DE DESCANSO OFICIAL EN ABRIL 2026 SEGÚN LA SEP Primero que nada, hay que definir que la Semana Santa inicia —de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo 2025-2026—, oficialmente, el lunes 30 de marzo y termina el viernes 10 de abril. Sin embargo, el regreso a clases será hasta el lunes 13 de abril. Además de estas dos semanas de vacaciones, no habrá otro día de descanso oficial ni sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que estudiantes y profesores seguirán con el programa durante el resto del mes.

Aún así, hay que considerar la festividad que organizan los planteles escolares por el Día del Niño y la Niña, que se celebra el 30 de abril. Respecto a este evento, las escuelas procuran realizar una gran celebración. Sin embargo, siempre es recomendable revisarlo directamente con el plantel escolar. ¿HABRÁ ASUETOS EN ABRIL PARA TRABAJADORES? ESTO DICE LA LFT Desafortunadamente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla asuetos para las y los trabajadores durante el mes de abril. Aunque algunas empresas deciden otorgar descanso durante alguno de los Días Santos de Semana Santa. Ante esta posibilidad, se recomienda verificarlo con su jefe inmediato o con el departamento de Recursos Humanos de su trabajo.

De manera oficial, el siguiente asueto para el sector será hasta el 1 de mayo, por el Día del Trabajo. ESTOS SON TODOS LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO PARA ESTUDIANTES Y TRABAJADORES Para el resto del año, o en dado caso ciclo escolar, aún se contemplan algunos descansos. - Calendario SEP: Además de las vacaciones de Semana Santa, estas son las suspensiones escolares que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP: 1. Puentes escolares: * 1 de mayo: Día del Trabajo; * 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla; * 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras. 2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): * 29 de mayo; * 26 de junio. 3. Descarga de calificaciones: * 3 de julio. 4. Vacaciones: * 15 de julio.

- Calendario LFT: * 1 de enero – Año Nuevo; * 2 de febrero – en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución; * 16 de marzo – en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez; * 1 de mayo – Día del Trabajo; * 16 de septiembre – Día de la Independencia; * 1 de octubre cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; * 16 de noviembre – en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana; * 25 de diciembre – Navidad. * El que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

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