Luna Rosa: significado, origen y por qué es importante en el mes de abril

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Vida
/ 30 marzo 2026
    Luna Rosa: significado, origen y por qué es importante en el mes de abril
    En las primeras noches de abril 2026, el cielo será iluminado por la llamada Luna Rosa. VANGUARDIA

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, la Luna Rosa será protagonista en el cielo nocturno desde la noche del 31 de marzo y hasta el 2 de abril

El mes de abril iniciará con una de las noches más iluminadas que maravillarán al ojo humano, pues seremos testigos del gran esplendor de la famosa Luna Rosa: la primera luna llena desde que comenzó la primavera. Ante este fenómeno, todos los amantes de los astros tendrán la oportunidad perfecta para mirar hacia arriba y dejarse deslumbrar.

Es importante mencionar que la Luna Rosa, en esta época, viene acompañada de un mensaje de renovación y florecimiento.

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ESTE DÍA SE PODRÁ VER LA LUNA ROSA

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, la Luna Rosa será protagonista en el cielo nocturno desde la noche del 31 de marzo y hasta el 2 de abril. Podrá apreciarse a partir de que oscurezca, durante toda la madrugada y hasta que los primeros rayos de luz vuelvan a aparecer.

La Luna Rosa 2026 llegará a su momento de máximo esplendor el 1 de abril a las 8:11 de la noche (horario del centro de México).

A pesar de que la Luna Rosa 2026 alcanzará su pico en la primera noche de abril, podrá verse completamente iluminada desde la noche previa y hasta el día siguiente después de su máximo esplendor, ofreciendo vistas magníficas.

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POR QUÉ LA LUNA ROSA SE LLAMA ASÍ

Contrario a lo que se puede llegar a pensar, el nombre de esta luna no es porque realmente sea rosa, sino debido al florecimiento de una planta nativa de Norteamérica llamada Phlox subulata o musgo rosa que crece en abril y marca el inicio de la primavera.

Otros simbolismos que se asocian con este fenómeno son las etapas de fertilidad y renacimiento, ya que sucede tras concluir el invierno.

La Luna rosa también es llamada como Luna de la Hierba que Brota, Luna de Huevo o, en la religiosidad, Luna de Pascua.

TIPS Y RECOMENDACIONES PARA VER LA LUNA ROSA

Ya que se trata de una Luna llena, se espera que su visibilidad sea clara y a simple vista, por lo que no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pero sí se recomienda verla bajo cielos despejados.

Sin embargo, como quiera se recomienda que, para disfrutar de este evento de la mejor manera, las personas deberán alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que la Luna Rosa conquiste el paisaje nocturno.

Entre otros consejos están los siguientes:

* Consulta el pronóstico del clima, a fin de estar preparado.

* Asegúrate de abrigarte bien, pues en las noches puede refrescar o ponerse bastante frío.

* Mira hacia el cenit.

* Evita tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

* Busca lugares sin edificios o árboles altos que estorben o bloqueen la vista del paisaje.

* Si vas a acampar o verla desde un lugar remoto: cuenta con elementos esenciales como farolillos rojos, comida, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

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CALENDARIO ASTRONÓMICO COMPLETO DEL MES DE ABRIL

* 1-2 de abril: Luna Rosa

* 3 de abril: Mercurio en máxima elongación

* 10 de abril: Luna en cuarto menguante

* 16 de abril: Día cargado de conjunciones (Luna + Marte; Luna + Saturno; Mercurio + Neptuno)

* 17 de abril: Luna nueva

* 19 de abril: Encuentros múltiples (Luna + Venus; Luna + Pléyades)

* 20 de abril: Triple dinámica planetaria (Mercurio + Marte; Mercurio + Saturno; Saturno + Marte)

* 21-22 de abril: Lluvia de meteoros Líridas

* 22 de abril: Luna + Júpiter

* 24 de abril: Luna en cuarto creciente

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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