Semillas de calabaza: pequeñas, pero poderosas para tu salud

Las semillas de calabaza, también conocidas como pepitas, son uno de esos alimentos que destacan por su tamaño discreto y su alto valor nutricional. En los últimos años, su consumo se ha extendido en distintas culturas gracias a la evidencia científica que respalda sus beneficios para la salud. Incorporarlas de forma regular a la alimentación puede fortalecer el sistema inmunitario, favorecer la salud cardiovascular, mejorar la digestión y apoyar funciones metabólicas esenciales. Su riqueza nutricional se explica por la combinación de minerales clave, proteínas de alta calidad, grasas insaturadas y antioxidantes. Entre sus componentes más destacados se encuentra el magnesio, un mineral fundamental para la función muscular y nerviosa, el control del azúcar en sangre y la regulación del ritmo cardíaco. Instituciones como Cleveland Clinic y la Universidad de Harvard señalan que el magnesio participa en más de 600 reacciones químicas del organismo.

Beneficios respaldados por la ciencia Uno de los aportes más importantes de las semillas de calabaza es su contenido de zinc, mineral esencial para la producción de proteínas y ADN, así como para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Una ingesta adecuada de zinc ayuda al organismo a defenderse de infecciones y a mantener procesos celulares normales. También contienen hierro de origen vegetal, necesario para la formación de hemoglobina y el transporte de oxígeno en la sangre. Aunque este tipo de hierro se absorbe en menor proporción que el de origen animal, su aprovechamiento mejora cuando se consume junto con alimentos ricos en vitamina C, como frutas cítricas. Otro punto clave es su aporte de fibra dietética, que contribuye a una digestión más eficiente, mejora el tránsito intestinal y genera sensación de saciedad. Esto resulta útil para quienes buscan controlar el peso corporal o mantener niveles estables de glucosa en sangre. Además, la fibra ayuda a reducir picos de ansiedad asociados a caídas bruscas de energía. Las semillas de calabaza también destacan por su perfil de grasas saludables, incluidos ácidos grasos omega 3 y fitoesteroles. Estos compuestos se asocian con beneficios cardiovasculares, como la reducción del colesterol LDL y el apoyo a una presión arterial saludable. A nivel cerebral, las grasas insaturadas y los compuestos antiinflamatorios favorecen la función cognitiva y el equilibrio emocional. Antioxidantes y bienestar general Entre sus antioxidantes se encuentran los carotenoides y la vitamina E, sustancias que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Este efecto protector se vincula con la prevención de enfermedades crónicas y con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, según estudios observacionales. Además, los antioxidantes apoyan la salud de la piel y retrasan procesos asociados al envejecimiento celular. El contenido de triptófano y magnesio también relaciona a las semillas de calabaza con la reducción del estrés y el cansancio. Estos nutrientes participan en la producción de serotonina, neurotransmisor clave para el estado de ánimo y la calidad del sueño.