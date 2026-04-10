Stefano Gabbana dice adiós a Dolce &amp; Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?

Todo lo bueno llega a su fin... como el caso de Dolce & Gabbana, una famosa casa de moda que recientemente confirmó su ‘divorcio’, tal como lo describió la revista española ¡Hola! Hasta donde se ha informado, Stefano Gabbana, de 63 años de edad, decidió renunciar a la presidencia de la firma que cofundó con Domenico Dolce, quien actualmente tiene 67 años. Sin embargo, para el alivio de todos en la industria, el diseñador italiano aparentemente permanecerá en sus funciones dentro la parte creativa.

Reuters explicó que la dimisión sucedió en enero, según un documento presentado por la empresa ante la Cámara de Comercio local, mientras que Dolce fue nombrado presidente durante el mismo mes. ¿RENUNCIA DE GABBANA ESTARÍA LIGADA A PROBLEMAS FINANCIEROS DE LA CASA DE MODA? Bloomberg, el medio que tuvo la primicia, citó fuentes que declararon que Gabbana estaba considerando opciones para su participación de aproximadamente el 40% en la empresa, previo a las negociaciones con sus acreedores. Asimismo, añadió que “los prestamistas de Dolce & Gabbana aportarían hasta 150 millones de euros en nuevo financiamiento como parte de una refinanciación más amplia de los 450 millones de euros (525,7 millones de dólares) de deuda de la casa de moda”.

Por ello, la empresa supuestamente estaría en una etapa en la que analiza la venta de bienes inmuebles y la renovación de licencias para recaudar dinero. UN FUTURO INCIERTO: QUÉ LE ESPERA A DOLCE & GABBANA ¡Hola! indicó que el relevo será Alfonso Dolce, hermano de Domenico y actual CEO de la firma, “quien ha estado tomando las riendas como nuevo presidente desde este mes de enero”. Sin embargo, el futuro no es claro, pues Bloomberg señaló que parte de los cambios es nombrar al ex CEO de Gucci, Stefano Cantino, para un puesto de alta dirección. Aun así, es importante destacar que esta información no ha sido confirmada de forma oficial.

EL ORIGEN DE DOLCE & GABBANA, LA HISTORIA DE DOS COMPAÑEROS La historia comenzó en 1980, cuando un joven Domenico Dolce llamó por teléfono a la casa de moda de Giorgio Correggiari, en Milán, buscando trabajo, donde fue atendido por Stefano Gabbana, quien se convirtió en su mentor y le enseñó los fundamentos del diseño. Tras compartir estudio y visión creativa durante un par de años, decidieron unir fuerzas y apellidos para lanzar su propia marca, presentando su primera colección, “Real Women”, en la Semana de la Moda de Milán en 1985. A pesar de un inicio financieramente difícil, donde incluso tuvieron que usar sábanas como cortinas para su primer desfile, la marca despegó gracias a su cuarta colección, inspirada en el neorrealismo italiano de los años 40. En esta etapa definieron su estética principal: el uso del encaje, el color negro y la figura de la “viuda siciliana”. Esta identidad visual tan marcada los diferenció rápidamente del minimalismo que dominaba la moda en esa época.

El impulso definitivo hacia el estrellato global llegó a principios de los 90, cuando Madonna eligió a la dupla para diseñar el vestuario de su gira Girlie Show. Esta alianza con la cultura pop, sumada al lanzamiento de su icónica línea de lencería y fragancias, consolidó a Dolce & Gabbana no solo como una casa de costura, sino como un estilo de vida aspiracional que mezclaba la tradición católica con una sensualidad explosiva. TRAYECTORIA, LEGADO E IMPACTO EN LA HISTORIA DE LA MODA Dolce & Gabbana revolucionó la moda al reinterpretar los códigos sicilianos y convertirlos en un lenguaje de lujo universal. Su gran aporte fue la creación del “vestido corsé”, una prenda que equilibraba la vulnerabilidad y el poder femenino, convirtiéndose en un estándar de la elegancia moderna. Han logrado mantener una narrativa coherente durante décadas, celebrando la familia, la religión y la artesanía italiana (Fatto a Mano) en cada una de sus pasarelas. En términos de negocio, la firma fue pionera en diversificar su catálogo para dominar el mercado. Fueron de los primeros en entender que el lujo debía extenderse a los perfumes, gafas y maquillaje para ser rentable a gran escala. Además, su división de Alta Moda, lanzada para competir con la Alta Costura de París, ha redefinido el concepto de exclusividad, realizando eventos itinerantes por toda Italia que resaltan el patrimonio cultural y artístico del país.

Hoy en día, su relevancia reside en su capacidad para ser provocadores sin dejar de lado lo tradicional. Han sobrevivido a cambios generacionales adaptándose al mundo digital y colaborando con nuevas estrellas, pero sin perder nunca su esencia barroca y maximalista. Su influencia es tal que han moldeado la imagen internacional de la moda italiana, haciendo que el “animal print” y el encaje negro sean sinónimos inconfundibles de su legado.

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