¡De la ficción a la realidad! ‘Dominan’ Meryl Streep y Anna Wintour la portada de Vogue

¡Nadie lo esperaba!, pero era necesario para los fanáticos de la moda y en especial de ‘El Diablo Viste a la Moda’ por lo que la de esta edición de Vogue pertenece a la segunda categoría: Reunir a Meryl Streep y Anna Wintour no es solo un acierto editorial, es un statement cultural.

Más que una sesión de fotos, se trata de un diálogo entre dos figuras que han definido —cada una a su manera— la cultura contemporánea. Entre reflexiones sobre la industria y el paso del tiempo, aparece inevitablemente el eco de la secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda’, una referencia que hoy se resignifica ante la expectativa de su secuela.

En la entrevista, ambas reflexionan sobre la evolución de la industria, el poder de la imagen y el papel que la moda sigue jugando como herramienta narrativa. No es casualidad que este encuentro ocurra ahora: a casi dos décadas del estreno de la película, el personaje de ‘Miranda Priestly’ —interpretado por Streep e inevitablemente asociado a Wintour— vuelve a cobrar relevancia en un contexto donde el lujo, la influencia y la autoría están en constante redefinición.