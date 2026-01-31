Super Bowl: Entre touchdowns y sabores de estadios

El Super Bowl no es solo el evento más esperado del año en el deporte: también es un auténtico festín para el paladar. Cada estadio de la NFL compite por ofrecer delicias que hagan vibrar tanto como un pase de 50 yardas. Aquí un recorrido por algunos de los platillos más emblemáticos de los estadios y que seguro inspiran tu fiesta o watch party.

“Mientras los equipos luchan por el Vince Lombardi, los aficionados luchan por la última porción de burnt ends o por el platillo más jugoso del asador; porque el Super Bowl también se gana en la mesa.”

Esta gastrónoma–filósofa del sabor les comparte vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra querida tradición de parrilla, donde el fuego reúne historias, amigos y mesas llenas.

Comida en Estadios NFL: Lo más famoso para el Gameday

En la NFL, los estadios han evolucionado para ofrecer experiencias culinarias que compiten con el espectáculo en la cancha. Aquí algunos de los sabores que marcan la diferencia:

Lumen Field – Seattle Seahawks

- El estadio de los 12s está entre los mejor valorados por su ambiente... y por su comida.

- Bam Bam Smash Burger: Smashburger rico en carne con queso americano, cebolla a la parrilla y pickles, una creación popular inspirada por un legendario Seahawk.

- Big Walt’s Kitchen: Pollo empanizado, sándwiches y tenders con salsas variadas.

- Ivar’s Fish ’n’ Chips y clam chowder: Sabores del Pacífico Noroeste, reflejo del entorno marítimo de Seattle.

- Hot dogs creativos y PNW Marketplace: Desde versiones clásicas hasta fusiones locales, con nachos, sándwiches, y comida internacional integrada al estadio.

Además de las opciones típicas (nachos, hot dogs, pizzas), Lumen Field colabora con decenas de restaurantes locales para traer auténticos sabores de Seattle a cada partido.

Nueva Inglaterra: Lo Mejor de Boston y Foxborough

Aunque el Gillette Stadium (casa de los Patriots) no destaca tanto por “platos únicos” como algunos estadios, la región de Nueva Inglaterra sí tiene clásicos que se viven intensamente en el tailgate y las fiestas:

- Clam Chowder al estilo New England — cremoso, rico en almejas, idealpara el frío de febrero.

- Fenway Franks / Hot dogs en pan estilo Boston — simples y sabrosos.

- Alitas con glaseado bourbon y maple — dulce y ahumado.

- Roast beef sliders al estilo North Shore — finas láminas de carne en mini panes jugosos.

- Boston Cream Pie — postre icónico con bizcocho, crema y glaseado de chocolate que no puede faltar en una gran fiesta.