Super Bowl: Entre touchdowns y sabores de estadios
Entre touchdowns, estadios y parrillas humeantes, el fútbol americano se celebra mejor cuando el sabor también juega en grande.
Esta gastrónoma–filósofa del sabor les comparte vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra querida tradición de parrilla, donde el fuego reúne historias, amigos y mesas llenas.
“Mientras los equipos luchan por el Vince Lombardi, los aficionados luchan por la última porción de burnt ends o por el platillo más jugoso del asador; porque el Super Bowl también se gana en la mesa.”
El Super Bowl no es solo el evento más esperado del año en el deporte: también es un auténtico festín para el paladar. Cada estadio de la NFL compite por ofrecer delicias que hagan vibrar tanto como un pase de 50 yardas. Aquí un recorrido por algunos de los platillos más emblemáticos de los estadios y que seguro inspiran tu fiesta o watch party.
Comida en Estadios NFL: Lo más famoso para el Gameday
En la NFL, los estadios han evolucionado para ofrecer experiencias culinarias que compiten con el espectáculo en la cancha. Aquí algunos de los sabores que marcan la diferencia:
Lumen Field – Seattle Seahawks
- El estadio de los 12s está entre los mejor valorados por su ambiente... y por su comida.
- Bam Bam Smash Burger: Smashburger rico en carne con queso americano, cebolla a la parrilla y pickles, una creación popular inspirada por un legendario Seahawk.
- Big Walt’s Kitchen: Pollo empanizado, sándwiches y tenders con salsas variadas.
- Ivar’s Fish ’n’ Chips y clam chowder: Sabores del Pacífico Noroeste, reflejo del entorno marítimo de Seattle.
- Hot dogs creativos y PNW Marketplace: Desde versiones clásicas hasta fusiones locales, con nachos, sándwiches, y comida internacional integrada al estadio.
Además de las opciones típicas (nachos, hot dogs, pizzas), Lumen Field colabora con decenas de restaurantes locales para traer auténticos sabores de Seattle a cada partido.
Nueva Inglaterra: Lo Mejor de Boston y Foxborough
Aunque el Gillette Stadium (casa de los Patriots) no destaca tanto por “platos únicos” como algunos estadios, la región de Nueva Inglaterra sí tiene clásicos que se viven intensamente en el tailgate y las fiestas:
- Clam Chowder al estilo New England — cremoso, rico en almejas, idealpara el frío de febrero.
- Fenway Franks / Hot dogs en pan estilo Boston — simples y sabrosos.
- Alitas con glaseado bourbon y maple — dulce y ahumado.
- Roast beef sliders al estilo North Shore — finas láminas de carne en mini panes jugosos.
- Boston Cream Pie — postre icónico con bizcocho, crema y glaseado de chocolate que no puede faltar en una gran fiesta.
Platillos Icónicos de Cada Ciudad (para tu fiesta)
Seattle es mar, lluvia y sabor:
- Seattle Dog: Hot dog con crema de queso y cebolla caramelizada, clásico de la calle.
- Mariscos frescos: chowder, pescado frito, bocados con salmón o cangrejo.
- Teriyaki y fusiones asiáticas: reflejo de su diversidad.
Perfectos para empezar el día del Super Bowl con un brunch lleno de sabor.
Nueva Inglaterra / Boston
Boston combina tradición e invierno:
- Clam chowder caliente: consuela en días fríos.
- Fenway Franks en pan split-top.
- Lobster rolls o sliders ligeros de marisco (si quieres un toque festivo).
- Boston cream pie para cerrar con dulzura.
Receta al Asador: Texas twinkies con carne y tocino
Los Texas Twinkies son el sueño BBQ hecho realidad: jalapeños rellenos, carne jugosa, queso y tocino crujiente al fuego. Aquí te dejo su versión para tu asador:
Ingredientes
Para 8 piezas:
- 8 jalapeños grandes
- 250 g de carne molida sazonada (res o mezcla res-cerdo)
- 150 g de queso crema
- 100 g de queso cheddar rallado
- 16 rebanadas de tocino
- Barbecue sauce, al gusto
- Sal y pimienta, al gusto
Procedimiento en el asador
Preparar los jalapeños
1. Córtalos a lo largo y retira semillas si deseas menos picante.
2. Relleno: Mezcla la carne molida con el queso crema y el cheddar. Rellena cada jalapeño.
3. Envuelve cada pieza con dos tiras de tocino, cruzadas para sellar bien. Asegura con palillo si es necesario.
4. Cocina a fuego medio-bajo durante 20–30 minutos, girando cada 5 minutos. Barniza con BBQ sauce en los últimos 10 minutos.
5. Deja reposar 3 minutos y acompaña con más salsa BBQ, dip ranch o miel picante.
Tip BBQ:
Si quieres hacerlos gigantes, sustituye parte de la carne molida por brisket ahumado deshebrado. Puro espíritu texano.
“Cuando el marcador sube y el asador humea, el Super Bowl deja de ser solo un juego: se convierte en una celebración del sabor, de cada ciudad, de cada fan y de cada mesa donde el fútbol y la comida se funden en un mismo festejo.”
Los invito a preparar este tailgate dish, fácil y delicioso para lucirte en tu Super Bowl Party.
Gracias por leer el sabor. ¿Y tú... con todo, Güerito?
