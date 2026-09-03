Tati Ballesteros invita a reconciliarse con la existencia a través de su libro ‘Honrar la vida’

“‘Honrar la vida’ es mucho más que un libro: es un acto de amor. Una invitación serena y poderosa a mirar de frente la existencia, con todas sus luces y sombras, y a reconciliarnos con lo que somos”, esta es una de las promesas que Tati Ballesteros, escritora española, conferencista internacional y criminóloga, plantea en su libro más reciente, donde también rinde homenaje a su filosofía de vida: ‘virmor’. Por debajo de la cotidianidad y enraizándose fuertemente, el virmor —vivir con amor— nació de la fuerte reflexión emocional propia y del entorno. Dentro de este contexto, la autora de ‘Honrar la vida’ confesó a VANGUARDIA que, en un inicio, no sabía que estas acciones llevarían a lo que hoy llama virmor:

“Virmor es algo que siempre me ha acompañado. No sabía que se llamaba así, es algo que con el tiempo ha ido surgiendo, ¿no? No te puedo decir una chispa que lo haya creado porque creo que es la sucesión de toda mi vida. Yo siempre he visto la vida con mucho amor. Para mí siempre han sido muy importantes los pequeños detalles y no perder la ternura”, explica para esta casa editorial. NO PERDER LA CHISPA Tati Ballesteros menciona que no perder la chispa, la capacidad innata de sorprenderse y fascinarse por cosas simples, es algo que la ayudó a conectar con las demás personas, pese a las dificultades que se pueden presentar en los contextos individuales de cada uno. En este sentido, el significado que propone la conferencista para virmor es: “vivir con amor a pesar de las dificultades y a pesar de la vida”.

ENFRENTAR LA VIDA Y SUS DUREZAS En ‘Honrar la vida’, Ballesteros invita a sus lectores a mirar de frente las emociones fuertes que nacen de las pérdidas y las derrotas, porque solo así se llega a una reconciliación que deriva en la paz mental. “Es muy importante que veamos y, sobre todo, que entendamos que las partes no tan positivas de la vida son parte de ella. Y cuando más lo alejemos, lo único que vamos a hacer es no comprenderlo. Y creo que hay que comprenderse muchísimo en esta vida, pero sin alejar lo malo, sin alejar la muerte por ejemplo, pues algún día nos vamos a ir todos. Creo que eso es lo que hace que tengas todavía más presente la vida y que sepas disfrutarla mejor”, comenta. “Cuando sabes y entiendes que el tiempo es limitado, creo que se disfruta y por supuesto se honra mejor”, agrega.

... PERO NO SIEMPRE TIENES QUE SER VIRMORISTA La filosofía que propone Tati Ballesteros no se basa en el blanco o negro, no es un sí o un no. No se trata de cerrarse a una sola idea. La autora reconoce que el virmor es flexible, duro y “roquero”, por lo que no siempre se tiene que ser virmorista. “Yo no siempre soy virmorista porque hay días que no me apetece, ya que hay jornadas en las que me doy el beneplácito de decir ‘pues, hoy estoy mal y no me apetece’. Pero creo que virmor sí te ayuda a que, aunque muchas veces estemos mal o estemos pasando por situaciones muy complejas, recuerdes que todo pasa.” HONRAR LA VIDA Terminar de leer el libro de Ballesteros es un medio para abrir los ojos y observar los detalles. “‘Honrar la vida’ no busca respuestas absolutas, sino despertar preguntas reales. Es un libro que se siente como una conversación que no quiere que termine. Esta obra toca el alma, pero también mueve a la acción. Porque, al final, lo que cuenta no es cuánto duramos, sino cómo elegimos vivir”, dice la contraportada del libro. Pero, antes de adelantarse al final, es mejor empezar a estar presente y consciente de esa presencia, además de practicar la coherencia entre las acciones, pensamientos y palabras que utilizamos en el día a día. “Creo que así se vive mucho mejor”, concluye la escritora.

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