Teoría del pájaro: el test viral de TikTok que revela si tu relación está realmente conectada

    Estas son pequeñas oportunidades que las parejas tienen para acercarse emocionalmente a lo largo del día. Foto: Pexels

La teoría del pájaro puede recordarte algo esencial: las relaciones fuertes se construyen con atención, curiosidad y pequeñas muestras de interés todos los días.

En TikTok, la “teoría del pájaro” se ha convertido en una de las pruebas más comentadas para medir la conexión emocional entre parejas. Aunque parece un simple experimento viral, detrás de esta tendencia hay una interesante reflexión sobre cómo nos comunicamos y validamos al otro dentro de una relación.

Todo comenzó con un video de Layne Berthoud, terapeuta ocupacional de Los Ángeles, que alcanzó casi cinco millones de visitas en pocos días. En él, Berthoud le dice casualmente a su esposo: “Hoy vi un pájaro”. Su pareja, Alexandre, responde con curiosidad: “¿Ah, sí?”. Sin saberlo, acababa de pasar la prueba del pájaro, una “evaluación” que, según TikTok, mide el nivel de interés y atención que una persona muestra hacia su pareja.

¿Qué revela realmente la teoría del pájaro?

El origen de esta idea se relaciona con el trabajo del investigador matrimonial John Gottman, quien introdujo el concepto de las “peticiones de conexión”. Estas son pequeñas oportunidades que las parejas tienen para acercarse emocionalmente a lo largo del día: un comentario, una observación o una pregunta trivial que, si es respondida con interés, fortalece el vínculo.

Según Gottman, las parejas felices responden positivamente al 86 % de estas peticiones, mientras que aquellas que terminan separándose solo lo hacen el 33 % de las veces. Por eso, aunque la teoría del pájaro puede parecer un juego, su esencia apunta a un principio fundamental: escuchar y responder a los pequeños gestos del otro.

¿Funciona como prueba real?

No todos los expertos la apoyan como una medida seria del amor. Carrie Cole, directora de investigación del Instituto Gottman, advierte que usarla como “test” puede ser contraproducente. “No somos perfectos. Las parejas felices también fallan a veces”, señala. En lugar de verlo como una prueba que se pasa o se falla, debería entenderse como una oportunidad para conversar sobre las necesidades emocionales.

Para la psicóloga Alexandra Solomon, este tipo de retos virales reflejan la necesidad humana de preguntarse “¿estamos bien?”. Sin embargo, advierte que ninguna tendencia digital puede reemplazar la comunicación constante, la empatía y la presencia diaria en una relación.

En conclusión, la teoría del pájaro no determina si tu pareja es “la indicada”, pero sí puede recordarte algo esencial: las relaciones fuertes se construyen con atención, curiosidad y pequeñas muestras de interés todos los días.

Con información de The New York Times

