¿Tienes Infonavit o Fovissste? Conavi aclara si puedes acceder a la Vivienda del Bienestar

/ 13 octubre 2025
    Las Viviendas del Bienestar contarán con un diseño funcional y digno, con al menos 60 metros cuadrados. Foto: Especial

Si cumples con los requisitos y te encuentras en una zona prioritaria, esta puede ser una gran oportunidad.

Si estás interesado en conseguir una Vivienda del Bienestar 2025, debes saber que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha dejado clara una condición importante: no puedes acceder al programa si ya eres derechohabiente de Infonavit o Fovissste, ni si ya cuentas con una propiedad a tu nombre.

El objetivo de este programa es apoyar a las familias más vulnerables del país, especialmente a aquellas que no tienen acceso a créditos hipotecarios tradicionales y que viven en zonas con alta marginación.

$!El objetivo de este programa es apoyar a las familias más vulnerables del país.
El objetivo de este programa es apoyar a las familias más vulnerables del país. Foto: Especial

¿Quiénes sí pueden acceder a la Vivienda del Bienestar?

Según la Conavi, para ser beneficiario del programa Vivienda para el Bienestar, se deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

- Tener más de 18 años.

- Contar con dependientes económicos.

- Poseer un ingreso familiar menor o igual a dos salarios mínimos.

- No ser derechohabiente de Infonavit o Fovissste.

- No tener una vivienda propia.

- Presentar un comprobante de domicilio reciente.

Estos criterios garantizan que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan y que no tienen otra alternativa de acceso a vivienda.

¿Cómo será el registro para este programa?

El proceso de inscripción aún no ha comenzado oficialmente, ya que el proyecto se encuentra en fase de construcción.

La Conavi explicó que el registro será presencial y únicamente se abrirá cuando haya un avance físico significativo en las obras.

Los módulos de registro se instalarán en comunidades de alta marginación, definidas previamente en el Diario Oficial de la Federación. Además, las personas interesadas podrán informarse mediante:

1. Carteles informativos en espacios públicos.

2. Publicaciones oficiales en la página web de Conavi.

3. Asambleas locales informativas.

4. Visitas domiciliarias realizadas por personal autorizado.

$!Si ya cuentas con Infonavit, Fovissste o una casa propia, no podrás acceder a la Vivienda del Bienestar 2025.
Si ya cuentas con Infonavit, Fovissste o una casa propia, no podrás acceder a la Vivienda del Bienestar 2025. Foto: Especial

¿Cómo serán las viviendas del programa?

Las Viviendas del Bienestar contarán con un diseño funcional y digno, con al menos 60 metros cuadrados, tres recámaras y espacios que promuevan la convivencia familiar.

Además, el 20% de las unidades estará destinado a renta accesible para jóvenes, con mensualidades ajustadas al 30% del ingreso familiar y una tasa de interés del 0%, lo que representa una opción única y sin precedentes en el país.

En resumen, si ya cuentas con Infonavit, Fovissste o una casa propia, no podrás acceder a la Vivienda del Bienestar 2025. Sin embargo, si cumples con los requisitos y te encuentras en una zona prioritaria, esta puede ser una gran oportunidad para obtener una vivienda digna sin pagar intereses.

