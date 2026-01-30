Transporte escolar: pros, contras y claves de seguridad para elegir bien

Entre las principales ventajas del transporte escolar está la reducción del tráfico en horarios pico. Cuando varios alumnos se trasladan en una sola unidad, disminuye la cantidad de vehículos particulares frente a las escuelas, lo que achica los embotellamientos, tiempos de traslado y riesgos viales en zonas escolares. Para muchas familias, además, representa una solución que permite conciliar los horarios laborales con la rutina escolar.

Cada ciclo escolar, miles de familias enfrentan la misma decisión: ¿llevar a los hijos a la escuela en auto particular o contratar transporte escolar? Aunque suele asociarse con comodidad, esta elección involucra aspectos clave como seguridad, organización familiar, hábitos de los estudiantes y hasta el impacto en la movilidad urbana.

Otro beneficio importante es la socialización. Compartir el trayecto diario con otros estudiantes fomenta la convivencia, el respeto de turnos, la empatía y la creación de lazos fuera del aula. Para niñas, niños y adolescentes, el transporte escolar puede convertirse en un primer espacio de interacción social autónoma, donde aprenden a relacionarse, resolver pequeños conflictos y adaptarse a normas comunes.

El transporte escolar también favorece la constancia. Al contar con horarios y rutas definidas, los alumnos desarrollan hábitos de puntualidad y responsabilidad. Sin embargo, esta alternativa implica retos: exige mayor organización desde casa, ya que los estudiantes deben estar listos con mayor anticipación y adaptarse a tiempos compartidos. En el caso de niños pequeños, puede requerir un periodo de adaptación y una comunicación constante entre padres, escuela y transportista.

La seguridad es el eje central al momento de elegir. Autoridades educativas y especialistas en movilidad recomiendan verificar que el servicio cuente con permisos vigentes, seguro de responsabilidad civil, operadores capacitados y unidades en buen estado mecánico. También es fundamental conocer las rutas, paradas oficiales y los protocolos ante emergencias.

Algo que hay que destacar es que en Coahuila, el transporte escolar ha sido fortalecido como una herramienta para garantizar el acceso a la educación, especialmente en comunidades rurales. El pasado 25 de marzo de 2025, el Gobierno del Estado entregó 20 autobuses escolares equipados con GPS, extintores, señalización y operadores capacitados, con el objetivo de reducir el ausentismo y la deserción escolar. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, estas acciones permiten mejorar la permanencia y el aprovechamiento académico de niñas, niños y jóvenes.