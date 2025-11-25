Triple lavado capilar: ¿ritual eficaz o moda viral?

Por: MARÍA MUÑOZ RIVERA.

Un pelo más brillante, fuerte e incluso abundante son algunos de los milagros capilares que promete la viralizada forma del triple lavado de cabello. La pregunta que subyace es clara: ¿sirve realmente el triple lavado? Y, sobre todo, ¿cuándo conviene y cuándo no?

Orígenes y definición del triple lavado

El triple lavado consiste en aplicar champú tres veces durante el mismo lavado bajo la ducha: primero para eliminar suciedad superficial, luego para activar los activos limpiadores y, finalmente, para consolidar la limpieza profunda del cuero cabelludo.

No es una idea completamente nueva. Aunque ahora suene a tendencia viral, algunas firmas profesionales la aplican dentro de protocolos de tratamiento capilar. Esto sugiere que el auge en redes es más bien una amplificación de prácticas ya existentes.

Según Teresa Climent, de Nuggela & Sulé, “aunque el concepto del triple lavado pueda parecer una tendencia reciente, en Nuggela & Sulé llevamos años defendiendo la importancia de una limpieza consciente y bien ejecutada como paso fundamental en cualquier rutina capilar efectiva”.

Pero no se trata de lavar más por lavar, sino, detalla, “de aplicar una lógica profesional: cada fase del lavado tiene un propósito funcional y complementario” que deben seguirse para obtener los beneficios de esta técnica.

Esa distinción es clave: el triple lavado no es simplemente repetir el champú por estética, sino orientar cada pasada a una fase distinta del cabello y del cuero cabelludo.

Cómo funciona cada pasada

La división funcional del triple lavado ayuda a entender por qué puede aportar algo más que un solo lavado: El primer lavado sirve para eliminar suciedad superficial, residuos contaminantes, producto cosmético acumulado y parte del sebo. No es suficiente para una limpieza profunda, pero sí abre camino.

El segundo lavado permite que los activos del champú (tensioactivos, ingredientes activos calmantes o regeneradores) actúen de forma más eficiente sobre el cuero cabelludo y el folículo.

El tercer lavado es opcional en muchos protocolos, pero tiene un papel de consolidación: asegura que el entorno folicular esté lo más limpio posible, libre de impurezas, antes de aplicar tratamientos regeneradores, estimulantes o preventivos.

¿Para quién y cuándo conviene?

No todos los cabellos ni todos los momentos se benefician de esta técnica. Según los expertos, hay perfiles y fases concretas en los que el triple lavado tiene más sentido: el cabello fino, los cueros cabelludos con tendencia grasa, y aquellas personas que usan muchos productos cosméticos.

También es un buen aliado en etapas de caída capilar, tratamiento intensivo, regeneración activa, fases en las que el folículo necesita estar limpio para absorber mejor los principios activos.

En este sentido, Climent recomienda aplicar triple lavado “durante una etapa de regeneración activa, en un periodo continuado de 3 a 4 semanas, para maximizar la eficacia de los activos regeneradores desde el primer momento”.

Una vez recuperado el equilibrio, se puede mantener el triple lavado una vez por semana “como rutina de mantenimiento habitual”, combinándola con el lavado realizado habitualmente.

También es una práctica recomendada durante las fases estacionales de caída, tras acumulación de residuos o después de tratamientos cosméticos intensos. Aunque puede parecer excesivo, tricólogos y peluqueros lo sugieren para evitar acumulaciones de producto o grasas que bloquean el cuero cabelludo.

Precauciones y límites

No obstante, hay varias advertencias: no es recomendable si el cabello es muy seco o si el cuero cabelludo es sensible. Repetir agresivamente el mismo champú puede alterar la barrera cutánea, eliminar aceites naturales o provocar irritación.

También puede ser agresivo y eliminar los aceites naturales del cabello, convirtiéndolo en propenso a la rotura. Además, el tipo de champú es fundamental: debe ser una fórmula equilibrada, eficaz para limpiar, pero con buena tolerancia dérmica, que no provoque efecto rebote de sebo.

Cómo aplicar la técnica sin riesgos

Para practicar correctamente el triple lavado capilar, el primer paso es elegir un champú adecuado. La fórmula debe ser respetuosa con la piel del cuero cabelludo, equilibrada en su poder limpiador y libre de agentes demasiado agresivos.

La frecuencia también influye en los resultados. Durante los periodos de tratamiento intensivo, como etapas de caída estacional o regeneración activa, puede aplicarse el triple lavado durante tres o cuatro semanas consecutivas para maximizar la eficacia de los activos. Una vez alcanzado el equilibrio capilar, lo ideal es reducir su uso a una vez por semana o alternarlo con lavados simples, especialmente si el cabello no presenta acumulación de grasa ni residuos cosméticos.

El modo de aplicación es igualmente importante. Cada fase debe acompañarse de un suave masaje sobre el cuero cabelludo para activar la circulación y mejorar la oxigenación folicular.

Es fundamental realizar aclarados completos entre cada lavado para evitar que queden restos de producto. Conviene recordar que el champú debe concentrarse en la raíz y no en la fibra capilar, que se limpia de forma natural con el arrastre del agua y la espuma.

Otro aspecto clave es observar cómo responde el cabello a la técnica. Si, tras varios usos, aparecen signos de irritación, sequedad o pérdida de brillo, es recomendable espaciar los lavados o cambiar de fórmula.

En el caso de cabellos teñidos o tratados químicamente, lo más prudente es consultar con un dermatólogo o tricólogo antes de incorporar el triple lavado a la rutina habitual.

Por último, el triple lavado no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como el paso previo a un tratamiento. Su objetivo principal es preparar el cuero cabelludo y el folículo para que los productos posteriores —sérums, tónicos, mascarillas o tratamientos anticaída— actúen con mayor eficacia.

En este sentido, se trata de una herramienta que, bien utilizada, potencia el rendimiento de cualquier rutina capilar y refuerza la salud del cabello desde la raíz.

Conclusión: ¿sí o no al triple lavado?

El triple lavado no es un “sí” universal ni una “moda vacía”: puede aportar beneficios reales en aquellos momentos en que el cabello o el cuero cabelludo necesitan una higiene profunda, especialmente antes de tratamientos regenerativos o en casos de acumulación de producto.

Pero también exige criterio: tipo de cabello, estado capilar, productos utilizados y frecuencia adecuada. Quienes trabajan con él de forma profesional lo hacen desde la experiencia y con conocimiento del entorno folicular.