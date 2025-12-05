Tu año en perspectiva: Cómo pedirle a ChatGPT un recap personalizado y qué información puede ofrecerte

Cada cierre de año nos invita a hacer una pausa, mirar atrás y reflexionar sobre lo vivido. Sin embargo, ordenar meses de actividades, proyectos y aprendizajes no siempre es sencillo. Por eso, una de las tendencias digitales más útiles del momento es pedirle a ChatGPT un recap de tu año, una herramienta que transforma tu actividad dentro de la plataforma en un resumen claro, reflexivo y funcional. TE PUEDE INTERESAR: Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen anual de música y pódcast escuchados Si quieres descubrir cómo solicitarlo y qué tipo de información puede proporcionarte, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Cómo pedirle a ChatGPT un recap de tu año Solicitar tu resumen anual es muy sencillo. Solo necesitas escribir una instrucción directa que permita al modelo acceder al registro de tus conversaciones y generar una síntesis basada en los temas trabajados contigo. Algunas formas efectivas de pedirlo son: “Hazme un resumen de mi año según nuestras conversaciones.” “Dame un recap de los temas que más he consultado este año.” “¿Cuáles fueron los proyectos o preguntas más frecuentes que te hice en 2025?” “Ayúdame a ver mis avances y áreas de enfoque según todo lo que hablamos este año.” La clave está en solicitar explícitamente que el modelo analice tus interacciones previas, lo cual le permitirá entregarte un resumen personalizado que refleje tus patrones de consulta, intereses, metas constantes y evoluciones temáticas.