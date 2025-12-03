$!Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen anual de música y pódcast escuchados

TE PUEDE INTERESAR: ‘ Tengo una conexión muy profunda con este país’: Dua Lipa se desborda de amor por los fans mexicanos

Spotify Wrapped se ha convertido en una herramienta que permite a los usuarios conocer sus patrones musicales y descubrir cuánto tiempo dedicaron a sus artistas favoritos durante los últimos 12 meses . La plataforma describe este resumen como una manera de “recordar lo que te acompañó a lo largo del año”, según la presentación oficial de la campaña.

Spotify liberó este 25 de noviembre el esperado Spotify Wrapped 2025 , la experiencia anual que resume los hábitos de escucha de millones de usuarios en todo el mundo. Como cada fin de año, la plataforma presentó cifras personalizadas para cada cuenta, así como nuevas funciones interactivas que buscan convertirse en tendencia en redes sociales.

QUÉ ES SPOTIFY WRAPPED

Spotify Wrapped es la campaña anual que la plataforma lanza a finales de noviembre para presentar un resumen del comportamiento de escucha de los usuarios.

La compañía explica que su función es “mostrar de manera visual y dinámica tu año en música”, de acuerdo con el mensaje que aparece al iniciar la experiencia. Wrapped se inspira en formatos de historias, similares a los de redes sociales, para facilitar su consumo.

- “Tus minutos escuchados: cuántos acumulaste en 2025.”

- “Tus artistas top: quién ocupó tu primer lugar.”

- “Tu personalidad musical: una categoría que describe tu comportamiento como oyente.”

- “Tus géneros predominantes: cómo se mezclan tus estilos favoritos.”

QUÉ PUEDES DESCUBRIR EN TU SPOTIFY WRAPPED

Entre los datos incluidos se encuentran:

- Canciones más reproducidas

- Artistas más escuchados

- Minutos o horas totales de reproducción

- Géneros más frecuentes

- Tipo de oyente asignado según patrones de escucha

- Playlists personalizadas basadas en el historial individual

Una de las innovaciones de este año es la integración de pruebas rápidas, animaciones temáticas y tarjetas personalizadas para compartir en redes sociales, elementos que funcionan como parte del formato interactivo que Spotify ha consolidado en los últimos años.

CÓMO VER TU SPOTIFY WRAPPED 2025

Para acceder al resumen de 2025, el primer paso es asegurarse de tener la versión más reciente de la aplicación. Spotify señala que “las últimas funciones del Wrapped solo están disponibles con la actualización más reciente”.

IDENTIFICA EL EL BANNER PRINCIPAL DEL SPOTIFY WRAPPED 2025

Al entrar en la app, la pestaña “Inicio” muestra un banner con el mensaje “Tu Spotify Wrapped 2025 ya está aquí”. Al tocarlo, inicia la experiencia interactiva.

Spotify recomienda tres métodos alternativos en caso de no encontrarlo:

- Búsqueda directa: ingresar a la sección “Buscar”, donde Wrapped suele destacar en la parte superior.

- Playlist generada automáticamente: revisar la lista “Tus principales canciones de 2025”, que funciona como acceso rápido al resumen.

- Historial reciente: algunos usuarios pueden encontrar un acceso directo dentro de sus últimas reproducciones.