/ 3 diciembre 2025
    Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen anual de música y pódcast escuchados
    Spotify lanzó Wrapped 2025 con datos personalizados, tarjetas para redes sociales y nuevas dinámicas visuales que muestran tus artistas, canciones y géneros más escuchados del año FOTO: VANGUARDIA

Spotify activó Wrapped 2025 con gráficas interactivas y tarjetas personalizadas que permiten a los usuarios compartir sus hábitos musicales del año en redes sociales

Spotify liberó este 25 de noviembre el esperado Spotify Wrapped 2025, la experiencia anual que resume los hábitos de escucha de millones de usuarios en todo el mundo. Como cada fin de año, la plataforma presentó cifras personalizadas para cada cuenta, así como nuevas funciones interactivas que buscan convertirse en tendencia en redes sociales.

Spotify Wrapped se ha convertido en una herramienta que permite a los usuarios conocer sus patrones musicales y descubrir cuánto tiempo dedicaron a sus artistas favoritos durante los últimos 12 meses. La plataforma describe este resumen como una manera de “recordar lo que te acompañó a lo largo del año”, según la presentación oficial de la campaña.

QUÉ ES SPOTIFY WRAPPED

Spotify Wrapped es la campaña anual que la plataforma lanza a finales de noviembre para presentar un resumen del comportamiento de escucha de los usuarios.

La compañía explica que su función es “mostrar de manera visual y dinámica tu año en música”, de acuerdo con el mensaje que aparece al iniciar la experiencia. Wrapped se inspira en formatos de historias, similares a los de redes sociales, para facilitar su consumo.

- Tus minutos escuchados: cuántos acumulaste en 2025.”

- “Tus artistas top: quién ocupó tu primer lugar.”

- “Tu personalidad musical: una categoría que describe tu comportamiento como oyente.”

- “Tus géneros predominantes: cómo se mezclan tus estilos favoritos.”

QUÉ PUEDES DESCUBRIR EN TU SPOTIFY WRAPPED

Entre los datos incluidos se encuentran:

- Canciones más reproducidas

- Artistas más escuchados

- Minutos o horas totales de reproducción

- Géneros más frecuentes

- Tipo de oyente asignado según patrones de escucha

- Playlists personalizadas basadas en el historial individual

Una de las innovaciones de este año es la integración de pruebas rápidas, animaciones temáticas y tarjetas personalizadas para compartir en redes sociales, elementos que funcionan como parte del formato interactivo que Spotify ha consolidado en los últimos años.

CÓMO VER TU SPOTIFY WRAPPED 2025

Para acceder al resumen de 2025, el primer paso es asegurarse de tener la versión más reciente de la aplicación. Spotify señala que “las últimas funciones del Wrapped solo están disponibles con la actualización más reciente”.

IDENTIFICA EL EL BANNER PRINCIPAL DEL SPOTIFY WRAPPED 2025

Al entrar en la app, la pestaña “Inicio” muestra un banner con el mensaje “Tu Spotify Wrapped 2025 ya está aquí”. Al tocarlo, inicia la experiencia interactiva.

Spotify recomienda tres métodos alternativos en caso de no encontrarlo:

- Búsqueda directa: ingresar a la sección “Buscar”, donde Wrapped suele destacar en la parte superior.

- Playlist generada automáticamente: revisar la lista “Tus principales canciones de 2025”, que funciona como acceso rápido al resumen.

- Historial reciente: algunos usuarios pueden encontrar un acceso directo dentro de sus últimas reproducciones.

$!Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen anual de música y pódcast escuchados

Wrapped 2025 mantiene el formato de diapositivas dinámicas que los usuarios avanzan tocando la pantalla. Cada tarjeta presenta cifras, comparaciones o gráficas que permiten visualizar el consumo musical anual.

“Escuchaste a [Artista] durante 2,845 minutos este año. Estás en el top 0.5% de sus oyentes.”

Spotify incluye opciones para compartir cada tarjeta en redes sociales como Instagram, X y Facebook. La empresa señala que esta función permite que “los usuarios interactúen con su música más allá de la plataforma”.

LISTAS Y CATEGORÍAS EXTRAS QUE PUEDE ENCONTRAR EN EL SPOTIFY WRAPPED 2025

Además del resumen personalizado, Spotify incorpora varias playlists relacionadas con el recuento anual.

Entre las más destacadas se encuentran:

- “Tus principales canciones de 2025”

Esta lista ordena de mayor a menor las canciones que el usuario escuchó con más frecuencia. También indica cuántas veces reprodujo cada tema.

- Playlists globales oficiales

Spotify publica listas donde aparecen los artistas más escuchados a nivel mundial y las canciones más reproducidas durante el año. La plataforma señala que estas listas “permiten identificar las tendencias globales que marcaron el año”.

Si una canción fue reproducida 120 veces por un usuario, aparecerá con ese conteo dentro de “Tus principales canciones de 2025”. Por otro lado, si un artista figura en los listados globales, es porque acumuló millones de reproducciones internacionalmente.

SPOTIFY WRAPPED: UN FENÓMENO QUE UNE A MILLONES DE PERSONAS

Cada año, Wrapped genera conversación en redes sociales. Usuarios publican capturas de sus resultados, comparan sus estadísticas y destacan los artistas o géneros que definieron su año. La compañía afirma que Wrapped “busca celebrar el vínculo entre las personas y la música que marcó su 2025”.

Ejemplos comunes de publicaciones en redes:

- “Mi artista más escuchado fue...”

- “Estoy en el top 1% de fans de...”

- “Así sonó mi 2025.”

Spotify Wrapped 2025 ya se encuentra disponible y ofrece una experiencia interactiva diseñada para mostrar de forma detallada los hábitos musicales de cada usuario. Con nuevas herramientas de visualización y playlists personalizadas, la plataforma mantiene su formato característico que los fans aman.

Si deseas acceder a tu resumen, basta con abrir la aplicación, localizar el banner de Wrapped y comenzar a explorar tu año en música.

