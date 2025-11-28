Un exceso de alcohol “solo por un día”: ¿qué tan riesgoso puede ser realmente?

Pasarse de copas en celebraciones es algo común, pero muchas personas se preguntan si un solo episodio de consumo excesivo puede representar un problema de salud. Aunque beber de forma esporádica no tiene los mismos efectos que hacerlo con frecuencia, los riesgos siguen presentes, tanto a corto como a largo plazo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Son más sanos los lácteos enteros? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te excedes? El consumo intensivo (definido como cuatro o más copas en una ocasión para mujeres y cinco o más para hombres) provoca que el organismo convierta el alcohol en acetaldehído, una sustancia tóxica capaz de dañar el ADN. Este proceso está relacionado con mayor riesgo de al menos siete tipos de cáncer, aunque estos efectos suelen desarrollarse tras años de exposición repetida. Los especialistas coinciden en que una sola noche de exceso no suele ser suficiente para detonar una enfermedad crónica, pero tampoco existe evidencia que confirme que sea completamente inocua. Además, el alcohol es adictivo y una celebración aislada puede convertirse en un patrón recurrente si no se tiene control.

Riesgos inmediatos: los efectos que sí pueden aparecer en un solo día Síndrome del corazón festivo Beber más de lo habitual puede alterar las señales eléctricas del corazón y generar fibrilación auricular, una arritmia que provoca palpitaciones, mareos o dolor en el pecho. Aunque generalmente se resuelve en 24 horas, incrementa el riesgo de insuficiencia cardiaca o accidente cerebrovascular, sobre todo en personas mayores o con hipertensión. Cambios en el comportamiento y accidentes El alcohol afecta directamente el cerebro, lo que deteriora la toma de decisiones. Por eso, muchas personas no se dan cuenta de lo borrachas que están, lo que aumenta riesgos como: - Conducir bajo los efectos del alcohol - Caídas y golpes - Peleas o accidentes domésticos Durante Navidad y Año Nuevo, los accidentes fatales relacionados con el alcohol alcanzan niveles máximos, según datos federales.

¿Se puede reducir el riesgo si eliges beber más en una ocasión especial? Sí, aunque no existe forma de eliminarlo por completo. Los expertos recomiendan: Comer antes de beber, para disminuir la absorción del alcohol. Hidratarte entre copas, lo que reduce la intoxicación y la resaca. Recordar que no importa si es vino, cerveza o licor: todos generan el mismo tipo de toxinas. Conocer tus límites, especialmente si no sueles beber. Evitar creer en remedios rápidos: ni el café ni las “píldoras milagro” aceleran la sobriedad. Solo el tiempo lo hace. Beber en exceso “solo una vez” no es tan inocente como parece. Aunque es poco probable que una sola noche cause una enfermedad crónica, sí puede desencadenar efectos inmediatos peligrosos, además de que aumenta la probabilidad de desarrollar hábitos de consumo poco saludables.