Un reset para el sistema nervioso

Hay días en los que no estás triste, pero estás apagado. No estás enfermo, pero no estás bien. No estás roto, pero sientes que todo dentro de ti está haciendo ruido.

Te despiertas cansado, irritable, sensible, con la mente acelerada y el cuerpo en alerta. Y entonces uno dice: “Necesito un reset”. Pero el sistema nervioso no se resetea con magia; sino cuando el cuerpo vuelve a sentirse seguro.

A veces no estamos fallando, estamos saturados. Vivimos con exceso de pantallas, pendientes, cafeína, azúcar, estrés, pocas horas de sueño y cero silencio. El cuerpo no puede regularse si todos los días le decimos que está en emergencia.

Los suplementos naturales pueden ayudar, pero no son salvadores. Son un apoyo, no el sustituto de dormir, comer bien, tomar agua, moverse, poner límites o pedir ayuda profesional.

Uno de los más conocidos es el magnesio, pero no todos sirven para lo mismo. El citrato de magnesio suele ayudar más cuando hay estreñimiento o tensión corporal. El glicinato se usa mucho para la relajación y el descanso, por eso muchas personas lo toman después de las 6:00 p.m. El malato suele relacionarse más con la energía muscular y el cansancio, así que puede convenir más temprano. Sin embargo, que sea natural no significa que sea automático: si hay enfermedades renales, embarazo, lactancia o consumo de medicamentos, hay que revisarlo con un especialista.

El omega-3 también es clave. El cerebro necesita grasa buena para funcionar. Podemos encontrarlo en el salmón, las sardinas, el atún, la trucha, la chía, la linaza molida, las nueces, el aceite de oliva y el aguacate. A veces queremos regular las emociones con pura voluntad, pero el cuerpo también necesita materia prima.

También se habla mucho del 5-HTP, precursor de la serotonina, y de las vitaminas del complejo B, especialmente la B6, B9 y B12, que participan en los procesos del sistema nervioso y en la producción de neurotransmisores. Pero aquí hay que ser prudentes: el 5-HTP no debe mezclarse con antidepresivos o medicamentos que aumenten la serotonina sin supervisión médica.

Y no podemos hablar de la serotonina sin hablar del intestino, ya que gran parte de esta se produce ahí; por eso la dieta importa. Un intestino inflamado, una alimentación llena de azúcar, harinas y ultraprocesados, poca agua y mucho café pueden mantener al cuerpo en alerta. Romper el ayuno con grasas buenas y proteína —como huevo con aguacate, yogur griego con nueces, sardinas, semillas o aceite de oliva— puede ayudar a que el día no arranque en una montaña rusa.

Después de las 6:00 p.m. también necesitamos dejar de perseguir la dopamina: menos pantallas, menos reels, menos cafeína, menos azúcar, menos discusiones y menos pendientes. No porque la dopamina sea mala, sino porque el cuerpo necesita entender que ya no estamos cazando ni huyendo. Ya podemos bajar el ritmo.

El reset también se hace con ejercicios sencillos: caminar, respirar lento, estirar, hacer yoga suave, oración, meditación, respiración diafragmática o relajación muscular. Diez minutos pueden parecer poco, pero el sistema nervioso ama lo repetido, lo seguro y lo constante.

No se trata de tomar mil suplementos para seguir viviendo igual. Se trata de escuchar al cuerpo y dejar de exigirle que funcione como una máquina.

A veces el verdadero reset es tomar agua, apagar la pantalla, respirar, comer mejor, dormir, poner un límite y volver a habitarte con calma.

Recuerda que somos un todavía.