Un truco de 5 minutos para obtener más energía

El descanso diurno, sin embargo, es un poco más fácil de lograr. Las investigaciones sugieren que tomar descansos breves y revitalizantes puede ayudarle a fortalecerse a lo largo del día. Estos descansos no son siestas, pero ofrecen beneficios similares, recuperando la atención, reduciendo la fatiga y aumentando la vitalidad, y mejorando el bienestar y el estado de ánimo.

— BUSCA UN LUGAR TRANQUILO.

Silencia tu teléfono o déjalo en otra habitación. Si está en casa, busque un lugar tranquilo que sea cómodo para sentarse, recomendó el Dr. Varma. Si está en el trabajo, busque un lugar relativamente tranquilo: un asiento en la cafetería o en la sala de descanso, un banco afuera o incluso su automóvil si conduce al trabajo. El entorno es menos importante que tu intención de tomarte unos minutos para ti, añadió.

De hecho, no es necesario sentarse ni siquiera estar en silencio. Los hallazgos del Dr. Wu sugieren que no importa lo que haga durante su descanso (podría ser una caminata de cinco minutos o un café rápido), siempre y cuando sea tiempo fuera del trabajo haciendo algo que disfrute. “Descubrimos que la característica clave para hacer esa pausa en la reposición era esa elección, esa autonomía”, dijo el Dr. Wu.

— EXPERIMENTE CON ‘RELAJACIÓN DESPERTAR’.

Respire lenta y profundamente algunas veces. Hacer esto durante cinco minutos puede ayudarle a sentirse menos agotado.

Esto no debe confundirse con la meditación, afirmó el Dr. Varma. Un momento de oasis no es rígido. Apunte a un estado de lo que ella llama “relajación de vigilia”: debería sentirse más tranquilo pero aún alerta. Trate de calmar su mente, pero no se esfuerce por distraerse. Incluso podrás escuchar tus canciones favoritas mientras te tomas tu descanso.

Después, observe cómo se siente: ¿está un poco más renovado? Tomarse este descanso, añadió el Dr. Varma, también podría darle una sensación de dominio y control. “Se ha creado espacio y tiempo para algo que es beneficioso”, dijo. “Y sientes que has logrado algo por el día, similar a tender la cama”.

El descanso es un “recurso altamente terapéutico y sin explotar” y los efectos positivos pueden aumentar con el tiempo, dijo el Dr. Varma. Si disfrutó de este ejercicio, considere programar un descanso de cinco minutos todos los días de esta semana y de las semanas y meses siguientes para que los beneficios sigan llegando.