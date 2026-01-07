Una taza verde al día: el hábito simple que protege tu corazón

Incorporar una sola taza diaria de verduras de hoja verde en la alimentación puede marcar una diferencia significativa en la salud del corazón. Así lo sugiere un estudio reciente realizado por la Universidad Edith Cowan, que encontró que su consumo regular se asocia con una reducción de hasta 26 % en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Se trata de un cambio pequeño en la dieta cotidiana, pero con beneficios medibles y sostenidos. TE PUEDE INTERESAR: ¿La airfryer puede ser cancerígena? Lo que dice la ciencia sobre este método de cocción Las verduras de hoja verde, como espinaca, lechuga, acelga, col rizada, rúcula y col, se caracterizan por su alta densidad nutricional y bajo aporte calórico. Esto las convierte en aliadas ideales para una alimentación preventiva, especialmente frente a padecimientos que siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial: las enfermedades del corazón.

¿Por qué las hojas verdes protegen al corazón? El impacto positivo de estas verduras se explica por la combinación de nutrientes que aportan. Son una fuente relevante de vitamina K, esencial para la coagulación sanguínea y la salud de los vasos; folato, clave para la función celular y el desarrollo neurológico; y fibra, que ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Además, contienen nitratos naturales, compuestos que favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos y mejoran la circulación. Este efecto contribuye al control de la presión arterial, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Minerales como potasio y magnesio también juegan un papel central. Ambos participan en la regulación del ritmo cardíaco y en el equilibrio de líquidos del organismo, mientras que el calcio fortalece no solo los huesos, sino también la contracción muscular, incluida la del corazón. Beneficios que van más allá del sistema cardiovascular El consumo habitual de hojas verdes no solo se relaciona con un corazón más sano. Antioxidantes como luteína y zeaxantina ayudan a proteger la salud ocular, mientras que la vitamina A contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y de la piel. El hierro de origen vegetal apoya el transporte de oxígeno en la sangre, y aunque su absorción es menor que la del hierro animal, puede optimizarse con una combinación adecuada de alimentos. En conjunto, estos nutrientes explican por qué una dieta rica en hojas verdes se asocia con mejor salud digestiva, ósea y metabólica.