¿La airfryer puede ser cancerígena? Lo que dice la ciencia sobre este método de cocción

La airfryer se ha convertido en uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años. Promete alimentos crujientes con menos aceite, tiempos de cocción más cortos y una preparación aparentemente más saludable. Sin embargo, en redes sociales y titulares recientes ha surgido una advertencia inquietante: ¿cocinar en la airfryer puede ser cancerígeno? La respuesta corta es que no es el aparato en sí, sino cómo y qué se cocina, lo que puede generar riesgos.

El foco del debate: la acrilamida La principal preocupación científica en torno a la airfryer está relacionada con la acrilamida, un compuesto químico que puede formarse cuando ciertos alimentos ricos en almidón (como papas, pan o cereales) se cocinan a altas temperaturas, generalmente por encima de los 120 °C. La acrilamida no es exclusiva de la airfryer. También aparece al freír, hornear o tostar alimentos en el horno convencional o en la sartén. Diversos estudios han mostrado que, en animales de laboratorio, la acrilamida puede aumentar el riesgo de cáncer cuando se consume en grandes cantidades y de forma sostenida. En humanos, la evidencia es más limitada, pero organismos de salud la consideran un compuesto potencialmente carcinogénico. ¿La airfryer produce más acrilamida? La evidencia científica disponible indica que la airfryer no genera más acrilamida que otros métodos de cocción a altas temperaturas. De hecho, algunos estudios sugieren que, en comparación con la fritura tradicional en aceite profundo, la airfryer puede producir niveles similares o incluso menores, dependiendo del tiempo y la temperatura utilizados. El problema aparece cuando los alimentos se cocinan en exceso hasta quedar muy dorados o quemados. Ese color marrón oscuro, tan asociado con lo “crujiente”, es justamente la señal de que se han producido reacciones químicas (como la reacción de Maillard) que pueden favorecer la formación de acrilamida. No todo alimento implica el mismo riesgo Es importante subrayar que no todos los alimentos preparados en airfryer presentan este riesgo. Las mayores concentraciones de acrilamida se detectan en productos vegetales ricos en almidón. Carnes, pescados, verduras no feculentas y legumbres no generan este compuesto en cantidades relevantes, aunque se cocinen a altas temperaturas. Además, cocinar con airfryer no implica el uso de aceite reutilizado, un factor que sí puede incrementar la formación de sustancias nocivas en frituras tradicionales, como aldehídos y grasas oxidadas.