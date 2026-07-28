EFT Tapping: cómo la estimulación de puntos clave reduce el estrés y el cortisol

Esta herramienta de autoayuda combina la estimulación manual de puntos estratégicos de acupresión con el enfoque mental para transmitir señales de tranquilidad al sistema nervioso en solo unos minutos.

El acelerado estilo de vida actual y la creciente presencia de estados de tensión emocional han provocado que las personas busquen alternativas accesibles de autorregulación. Dentro de este contexto, la Técnica de Liberación Emocional (EFT Tapping) ha ganado una relevante presencia en medios y plataformas digitales.

Según un informe técnico del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) disponible en PubMed Central, al estimular mecánicamente los meridianos energéticos se envían señales que desactivan la amígdala cerebral, órgano encargado de gestionar la respuesta de alarma y estrés en el cuerpo. La unión de toques suaves con afirmaciones de autoaceptación logra reducir cuantitativamente el cortisol, lo que disminuye tanto el ritmo cardíaco como la sensación de saturación emocional.

ORIGEN, FUNCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA TÉCNICA DE LIBERACIÓN EMOCIONAL

Creada inicialmente por el doctor estadounidense Roger Callahan y afianzada más tarde por diversos profesionales de la psicología energética, esta práctica persigue el equilibrio del sistema nervioso mediante el contacto táctil. Especialistas en el área de la salud mental indican que, aunque la acción de dar toques ligeros mientras se expresan malestares pueda resultar extraña a simple vista, no posee contraindicaciones ni efectos adversos, constituyendo un recurso complementario y accesible a la terapia psicológica tradicional.

Para llevar a cabo una sesión básica de EFT Tapping, expertos en salud complementaria recomiendan aplicar una secuencia ordenada:

* Identificar el malestar: Definir de forma consciente la emoción, idea o dolencia física particular que genera incomodidad y calificar su intensidad en una escala del 1 al 10.

* Enunciar la frase de preparación: Decir una afirmación que reconozca la dificultad y promueva la aceptación personal (por ejemplo: ”Aunque siento esta ansiedad, me acepto de manera completa y profunda”) mientras se dan toques seguidos en el lateral externo de la mano (punto karate).

* Secuencia de puntos principales: Aplicar golpecitos suaves con las yemas de los dedos (entre 5 y 7 toques por zona) pasando en orden por la coronilla, el inicio de la ceja, la parte lateral del ojo, el hueso inferior del ojo, la zona debajo de la nariz, el pliegue de la barbilla, la clavícula y el lateral bajo la axila.

* Acompañamiento verbal: Repetir una palabra o frase breve de recordatorio durante el estímulo mecánico para mantener la concentración en la emoción a liberar.

* Reevaluación final: Inhalar y exhalar profundamente, hacer una pausa y medir de nuevo la intensidad de la molestia para comprobar la reducción del peso emocional.

¿POR QUÉ SE HA VUELTO TAN POPULAR?

La rápida popularización del EFT Tapping se debe a su facilidad de aprendizaje y a que se puede ejecutar sin ningún tipo de equipamiento. Dicha autonomía brinda a las personas la posibilidad de gestionar situaciones de nerviosismo cotidiano o momentos de tensión en cualquier lugar, de forma discreta y segura.

Entre los beneficios fundamentales y puntos de estimulación señalados por el portal especializado PubMed Central se encuentran:

* Zonas de contacto facial y corporal: El procedimiento habitual comprende la coronilla, el comienzo de las cejas, el lateral ocular, la zona inferior a la nariz, la mentonera, las clavículas y el lateral del pecho.

* Disminución de marcadores fisiológicos: Diversos estudios confirman un descenso importante de las hormonas de estrés tras realizar los ciclos de estimulación.

* Versatilidad de aplicación: Sirve como recurso complementario de afrontamiento ante episodios críticos, miedos específicos o malestares corporales de carácter somático.

* Aplicación en distintos ámbitos: Su práctica se ha extendido incluso a iniciativas de apoyo socioemocional dentro de centros educativos y entornos comunitarios.