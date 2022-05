¿Conoces Barcelona?, es considerada la mejor ciudad del mundo

Barcelona no para de sumar reconocimientos y galardones a nivel mundial. Si hace pocos meses, otro estudio cuyo fin era “medir” las ciudades por orden de su belleza , o mejor dicho, con la arquitectura más bella de Europa, la capital catalana quedó en tercera posición, a tan solo una décima de Roma, en un ranking liderado por Venecia, ahora otro interesante estudio realizado por el diario británico “ The Telegraph ” designó a Barcelona como la mejor ciudad del mundo , trabajo que ha contado con el análisis de especialistas del sector de viajes y de encuestas entre sus lectores.

Y además de estos barrios, monumentos, calles, arte, playas, también se valora su exquisita gastronomía de la que definen como “la ciudad más emocionante de Europa para los amantes de la cocina” pues no cesa de acumular estrellas Michelín que en 2022 asciende a 29.

Pero si la capital catalana (1,636,732 habitantes) logra imponerse en casi todas las categorías, tiene algunos puntos débiles como las pocas zonas verdes, el parque de la Ciutadella solo tiene 17 hectáreas, o su alta densidad de población, 16.000 personas por kilómetro cuadrado, solo superada por París y Mumbai (India) de las ciudades del estudio.

... Y LA TERCERA MÁS BELLAS DEL MUNDO

Otro estudio reciente, en esta ocasión elaborado por la consultora hipotecaria británica Online Mortgage Advisorpor situó a Barcelona como la tercera ciudad más bella del mundo, arquitectónicamente hablando, sólo superada por Venecia y Roma.

La belleza no dispone de varitas mágicas para medirse, quizás porque realmente no se puede computar aquello que no se acierta a definir. La aproximación más antigua es aquella que se conoce como proporción áurea, fórmula clásica que obsesionó a artistas y arquitectos durante siglos en busca de la perfección visual y estética.