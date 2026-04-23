La app de Aeroméxico que ya bajaron 3.5 millones de personas (y tiene funciones que no sabías que necesitabas)

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Viajes
/ 23 abril 2026

    ¿Cansado/a de los retrasos al realizar el Check-in de tu vuelo? o ¿No encuentras el viaje que mejor se adapte a tu agenda? Con la nueva app de Aeroméxico podrás optimizar tu experiencia al volar a cualquier parte del mundo gracias a su integración de herramientas digitales que convierten a tu celular en un asistente de viaje, no por nada 3.5 millones de personas ya la tienen en sus dispositivos móviles.

    La nueva app de Aeroméxico incluye funciones inteligentes y un diseño más intuitivo que te permitirá reducir tiempos, elegir las mejores opciones para tus vuelos y solucionar cualquier duda al instante sin realizar llamadas eternas en tu celular. Por eso, aquí encuentras las funciones más relevantes y que cambiarán tu forma de viajar.

    ¿POR QUÉ TODOS ESTÁN BAJANDO LA NUEVA APP DE AEROMÉXICO?

    Ante la creciente digitalización y el uso necesario de los dispositivos móviles, Aeroméxico presentó una nueva app con la intención de ofrecer una experiencia más rápida, personalizada y fácil de usar. Así la empresa se suma a la tendencia de la autogestión, la eficiencia y la simplificación de procesos a los usuarios a través de una interfaz renovada, complementando el liderazgo operativo de una aerolínea que, según datos de Cirium, registró un 90% de llegadas a tiempo y un 99.74% de cumplimiento de operaciones durante 2025.

    La app de Aeroméxico está disponible de forma gratuita para dispositivos iOS en la App Store y para Android en Google Play. Una vez instalada en el celular es cuestión de iniciar sesión con la cuenta de Aeroméxico Rewards y así podrás acceder a tu información de vuelo, datos personales, beneficios y nuevas funciones.

    CHECK-IN EN 2 PASOS: LA MAGIA DE LA PERSONALIZACIÓN

    Ya no tienes que llegar al mostrador para realizar tu Check-in pues ahora lo puedes hacer desde tu celular en solo dos pasos. Además, al momento de descargar tu pase de abordar lo puedes guardar en tu wallet o en tu smartwatch aún si no tienes conexión a internet.

    NOTIFICACIONES Y EL ESTATUS DE TU VUELO EN TIEMPO REAL

    Si en algún momento has perdido tu vuelo por la falta de actualización de la información de las pantallas en el aeropuerto, pues ahora ya no más. Con la nueva app de Aeroméxico recibirás actualizaciones sobre el estatus de tu viaje y cualquier cambio de puerta, horario y abordaje con solo ver tu celular.

    GESTIONA TU EQUIPAJE Y REALIZA COMPRAS DESDE LA APP

    Al realizar tu Check-in con la nueva app de Aeroméxico podrás incluir tu equipaje documentado, mejorar el asiento reservado y/o contratar cualquier servicio extra. Lo que te evitará llegar al mostrador o agilizará el proceso en tu arribo al aeropuerto.

    LA INTEGRACIÓN TOTAL DE TU VIAJE Y AEROMÉXICO REWARDS

    Al abrir la aplicación de Aeroméxico en tu celular e ir a la sección de “Mis viajes”, además de consultar vuelos pasados, horarios, terminal y detalles de la conexión, también podrás revisar tus puntos de Club Premier, guardar tus métodos de pago, documentos como pasaporte o visa y los beneficios que otorgan las Tarjetas American Express Aeroméxico y Santander Aeroméxico.

    Todo en un mismo lugar y sin tener que correr al mostrador o regresar a casa para realizar tu viaje sin preocupaciones.

    PERSONALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE TU VUELO

    Si viajas en Clase Premier o Premier One, con la nueva app de Aeroméxico puedes seleccionar tu menú hasta 24 horas antes del vuelo. También podrás mejorar los beneficios de tu viaje y si es necesario contactar con el servicio al cliente ante cualquier duda, opinión y sugerencia.

    Y si viajas al extranjero, la app también te acompaña en las nuevas rutas internacionales de la aerolínea: Roma, que se incorporó al mapa de destinos en 2025, y Barcelona y París, anunciadas para 2026, son muestra de la expansión global que Aeroméxico sigue construyendo.

    ¿Ya la tienes? Descarga la app de Aeroméxico para acceder a las nuevas funciones que posicionan a la aerolínea mexicana como líder en innovación tecnológica en este 2026.

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