Mujer exhibe a médicos en TikTok; buscaban tutoriales en YouTube para su cirugía (vídeo)

El vídeo se viralizó en las redes sociales y los usuarios comentaron que estas prácticas son normales ya que los médicos y enfermeras no son ‘enciclopedias andantes’.

A través de sus redes por TikTok, una mujer puso en evidencia a sus doctores que buscaban tutoriales en la plataforma YouTube sobre cómo debían realizar una cirugía para retirarle un quiste, de acuerdo con la descripción del vídeo que circuló por todas las redes sociales, incluyendo Facebook.

Durante la grabación, la mujer muestra a los doctores atentos a la pantalla de una computadora donde se puede observar la reproducción de un vídeo-tutorial.

Al señalar esto, la paciente volteó la cámara para mostrar su cara de preocupación y consternación debido a la situación que ocurría previo a su cirugía, advirtiendo que los médicos “se graduaron de la universidad de YouTube”.

Los usuarios de distintas redes compartieron el vídeo señalando que este tipo de tutoriales son utilizados con regularidad para “refrescar la memoria de los médicos” ya que no siempre tienen la capacidad de retener toda la información que necesitan para realizar intervenciones.

“Los vídeos de YouTube nos tiran paro para los procedimientos, claro que antes debes de leer en otras fuentes, tener un respaldo bibliográfico, ya parece que van a dejar a un residente operar sin antes haberle preguntado hasta el día de nacimiento de la madre de quien describió la técnica”, manifiesta uno de los usuarios que compartió el vídeo en Facebook.

La mujer que fue sometida a una cirugía, hizo una publicación después de que el vídeo se viralizara, asegurando que todo se había tratado de una broma.

“Agradezco a todos los doctores y enfermeras, entiendo que no son enciclopedias andantes y este tiktok fue una broma. Me alegro que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo”, dice.