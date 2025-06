Visa americana 2025: ¿Te regresan el dinero si tu solicitud es rechazada? Esto dice la Embajada

Solicitar la visa americana es un proceso que muchos mexicanos realizan cada año con la intención de viajar, trabajar o estudiar en Estados Unidos. Sin embargo, uno de los temores más comunes entre los solicitantes es ser rechazado y perder el dinero invertido. Para el año 2025, las reglas siguen siendo claras: la tarifa pagada para tramitar la visa no es reembolsable, incluso si tu solicitud es negada.

Según la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, el pago que realizas al iniciar el trámite corresponde a la tarifa de solicitud de visa no reembolsable (MRV, por sus siglas en inglés). Este pago cubre el costo de procesar la solicitud y no garantiza la aprobación del visado, ni tampoco incluye el derecho a reembolso si el oficial consular determina que no cumples con los requisitos.