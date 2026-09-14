‘La Maldición de Widow’s Bay’ hace historia en los Emmy con 14 premios
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La serie de comedia de terror protagonizada por Matthew Rhys se llevó la noche, mientras ‘The Pitt’ volvió a coronarse como Mejor Serie Dramática
Una noche de mucho glamour y la élite de la televisión estadounidense se reunieron la noche del lunes para la edición de los Premios Emmy, en donde las dos coronadas de la noche resultaron ser ‘La Maldición de Widow’s Bay’, de Apple TV, además de ‘The Pitt’, de HBO Max.
La producción protagonizada por Matthew Rhys arrasó en los premios al batir un récord para una serie de su género con 14 galardones, incluidos el de Mejor Serie de Comedia y tres triunfos interpretativos.
La comedia de terror, en su primera temporada, creada por Katie Dippold, sobre una comunidad isleña de Nueva Inglaterra que enfrenta una maldición de siglos de antigüedad, aguó la fiesta de despedida de ‘Hacks’, que había conseguido la mayor cantidad de nominaciones de comedia de cualquier programa en su quinta y última temporada.
DE PURO GANADOR
También rompió el récord de comedia establecido el año pasado por ‘The Studio’, cuando ganó 13. Su astro, Matthew Rhys, ganó Mejor Actor; Stephen Root ganó Mejor Actor de Reparto y Kate O’Flynn ganó Mejor Actriz de Reparto. Dippold ganó por Guion.
‘The Pitt’ ganó el premio Emmy a Mejor Serie Dramática por segundo año consecutivo la noche del lunes, junto con el de Mejor Actor para su protagonista, Noah Wyle.
La serie de HBO Max sobre 24 horas en la vida de una sala de emergencias, creada por R. Scott Gemmill, ya ha ganado en cada una de sus dos primeras temporadas.
En el área de las miniseries, ‘DTF St. Louis’ emergió como la gran triunfadora de la velada, compartiendo protagonismo con consagraciones estelares para figuras de la pantalla como Sally Field por el filme ‘Remarkably Bright Creatures’ y Matthew Rhys por ‘La Bestia en Mí’, mientras que Jean Smart sumó un nuevo galardón a su histórico palmarés por ‘Hacks’. (Con información de EFE y AP)