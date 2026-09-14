‘La Maldición de Widow’s Bay’ hace historia en los Emmy con 14 premios

Una noche de mucho glamour y la élite de la televisión estadounidense se reunieron la noche del lunes para la edición de los Premios Emmy, en donde las dos coronadas de la noche resultaron ser ‘La Maldición de Widow’s Bay’, de Apple TV, además de ‘The Pitt’, de HBO Max.

La producción protagonizada por Matthew Rhys arrasó en los premios al batir un récord para una serie de su género con 14 galardones, incluidos el de Mejor Serie de Comedia y tres triunfos interpretativos.

La comedia de terror, en su primera temporada, creada por Katie Dippold, sobre una comunidad isleña de Nueva Inglaterra que enfrenta una maldición de siglos de antigüedad, aguó la fiesta de despedida de ‘Hacks’, que había conseguido la mayor cantidad de nominaciones de comedia de cualquier programa en su quinta y última temporada.