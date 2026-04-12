34 mil 304 personas formarán parte de las casillas seccionales en Coahuila

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Coahuila
/ 12 abril 2026
    34 mil 304 personas formarán parte de las casillas seccionales en Coahuila
    Ciudadanía coahuilense participa en capacitación para integrar casillas en la elección de junio. CORTESÍA

Inicia INE segunda etapa de capacitación rumbo a proceso electoral

El Instituto Nacional Electoral en Coahuila entró en la segunda etapa de capacitación rumbo a la elección local 2025-2026, enfocada en preparar a quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla el próximo 7 de junio.

Durante sesiones de juntas distritales se realizó la segunda insaculación, mediante la cual se definió que 34 mil 304 personas formarán parte de las casillas seccionales.

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En este procedimiento se eligió a la ciudadanía cuyo primer apellido inicia con la letra “D” y nacida en julio y agosto. A partir de su nivel de escolaridad se asignaron los cargos de presidencia, secretaría y escrutadores, con el objetivo de garantizar la correcta operación de cada casilla.

CAPACITACIÓN, CLAVE PARA GARANTIZAR CERTEZA ELECTORAL

La fase de capacitación se desarrolla del 12 de abril al 6 de junio de 2026 e incluye la entrega de nombramientos y la toma de protesta del funcionariado, actividades a cargo de Capacitadores Asistentes Electorales, bajo la supervisión de personal especializado.

El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Miguel Castillo Morales, destacó que esta etapa es fundamental para el desarrollo de la jornada.

Señaló que la preparación de la ciudadanía permitirá que cada voto sea recibido y contado correctamente, además de reforzar la legalidad, transparencia y confianza en el proceso.

El organismo electoral reiteró que mantiene trabajo permanente en todas las fases del proceso, con el objetivo de asegurar una elección ordenada y confiable.

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