“¿A dónde nos vamos?”, se quedan en tejabanes, pese a notificación de riesgo por lluvia en Saltillo

Sin embargo, vecinos de la colonia Colinas de San Lorenzo , también conocida como “Las Isabeles” , han decidido permanecer en sus viviendas argumentando asumir el riesgo del aumento en el cauce o bien, que no tienen alguna alternativa.

“La gente aquí me dice que vaya al DIF a pedir ayuda, pero aquí para moverse necesita uno dinero, ¿de dónde agarra uno dinero? Aparte, ¿con quién dejo a los niños?” , contó José Jacinto.

“Yo era de guardia seguridad, pero me botó de esto de la vista y ya no pude trabajar. Ya la que trabaja es mi mujer, pero con un poquito que ganamos ahí nos la vamos pasando”.

“No nos arrimamos tanto, tenemos una cerquita y pusimos tierrita para que quedara un poquito más arriba y el agua no nos llegue, aunque estamos un poco lejos” , contó Mary.

Arribó a Saltillo junto a su familia, donde su esposo ha encontrado trabajo en la industria y optó por vivir en el tejabán ante los altos costos de las rentas.

“Sí me preocupa poquito porque la lluvia con el aire sí preocupa, pero tratamos de estar calmados y no entrar en pánico, porque si entramos en pánico, pues me imagino yo que es un poquito peor”, apuntó Mary.

‘ESTÁN MUY CARAS LAS RENTAS’

Un caso similar es el de Dulce, quien es originaria de Nuevo León y arribó a Saltillo hace ya 12 años, donde también comenzó a trabajar en la industria y rentaba un departamento en ‘Villas’.

