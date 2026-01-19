¡A sacar el paraguas! Pronostican lluvias en Coahuila para mañana martes

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró el llamado a la población a mantener medidas de autocuidado y prevención ante las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para las próximas 48 horas, derivadas del desplazamiento del frente frío número 29 y el ingreso de un nuevo sistema frontal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes el frente frío 29 avanzará sobre el sureste del País y la Península de Yucatán, generando lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Veracruz (zona Olmeca), Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Puebla, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

De manera paralela, la masa de aire polar asociada al sistema ocasionará un descenso significativo de las temperaturas, con la formación de bancos de niebla en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Valle de México. En las zonas serranas de Chihuahua y Durango se prevén temperaturas gélidas de -10 a -5 grados centígrados, incrementando el riesgo para la salud y la seguridad.

Para el martes 20 de enero, las condiciones se intensificarán con la llegada de un nuevo sistema frontal, el cual, al interactuar con la corriente en chorro subtropical, extenderá las lluvias hacia el occidente, noroeste y norte del País. Las entidades con mayor impacto serán Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, donde se esperan acumulados de 25 a 50 milímetros.

RECOMENDACIONES

Ante este escenario, las autoridades federales emitieron recomendaciones puntuales de acción inmediata con el objetivo de proteger la vida y reducir riesgos. En el caso de las bajas temperaturas, se exhorta a la población a vestir bajo el método de capas, utilizando ropa térmica o de lana, prendas impermeables y evitando la exposición prolongada al aire libre, especialmente durante la noche y la madrugada, en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se advirtió que quienes utilicen calefactores de gas o leña deben mantener una ventilación adecuada y constante, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, las cuales pueden resultar fatales.

Para quienes transitan por carreteras, Protección Civil recomendó disminuir la velocidad, encender las luces y aumentar la distancia de seguridad, especialmente en zonas con bancos de niebla, donde la visibilidad se reduce de manera considerable.

Finalmente, las autoridades subrayaron que la prevención es la herramienta más eficaz, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir puntualmente las indicaciones de las unidades de Protección Civil de cada localidad, particularmente en estados como Coahuila, donde se prevén afectaciones directas por lluvias y frío intenso.